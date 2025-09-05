Locuitorii din Greenfield insistă să aibă al doilea drum de acces, prin Pădurea Băneasa. Reacţia ministrei Mediului

Președintele Federației Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, afirmă că locuitorii din acest cartier au nevoie de un acces direct către București și a precizat că, în urma unei furtuni din luna iulie 2025, singura cale de acces a fost blocată mai bine de opt ore.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sunt multe cartiere în București cu un singur drum și care, totuși, nu vor să taie în Parcul Herăstrău pentru a avea două drumuri. Diana Buzoianu a adăugat că Greenfield se află în această situație deoarece dezvoltatorul imobiliar nu și-a îndeplinit obligațiile.

Aceste declarații au fost făcute în contextul unei dezbateri organizate de Ministerul Mediului cu privire la inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, dar și al protestelor activiștilor de mediu față de existența unui drum de acces prin pădure pentru locatarii cartierului Greenfield.

În cadrul dezbaterii publice, președintele Federației Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, a afirmat că locuitorii din cartier au nevoie de un drum de acces direct către București. ”Susținem deopotrivă protejarea pădurii Băneasa și iubim pădurea Băneasa, dar avem o nevoie reală de un acces sigur, direct către orașul din care facem parte. (...) Pădurea are un nivel de protecție crescut prin triplă reglementare în acest moment. Există PUG București, un spațiu verde declarat V7 și ordin de ministru, prin care a fost încadrată în evidențele silvice, ca fiind pădure-parc în anul 2020. Cu toate acestea, pădurea arată într-o stare deplorabilă în acest moment, iar întreținerea acesteia fiind aproape imposibilă în lipsa unui cadru legislativ corespunzător, fapt care duce la blocaj în activitatea Romsilva”, a declarat Cătălin Diaconescu.

El a precizat că, în urma furtunii din iulie 2025, singurul drum de acces în cartier a fost blocat timp de opt ore. ”În urma acelei furtuni, pe lângă pădurea Băneasa, a suferit și comunitatea. Noi am avut, în urma evenimentului, accesul blocat mai bine de opt ore. Pe singura cale de acces, Aleea Teișani, au căzut trei stâlpi de electricitate, fapt care a dus la imposibilitatea accesului, inclusiv a echipelor de la ISU, de intervenții. A fost o situație tragică. Nu vreau să ne imaginăm ce ar însemna ca această situație tragică să se transforme într-un Colectiv 2 dacă pădurea Băneasa, spre exemplu, ar putea să ia foc. Suntem izolați de orașul din care facem parte. Suntem izolați de orașul în care plătim taxe și impozite. Accesul în acest moment este către Ilfov. Noi nu avem un acces direct în orașul din care facem parte”, a mai transmis președintele Greenfield – Băneasa.

El consideră că autoritățile locale sunt vinovate de această situație.

”Primăria Capitalei și Primăria Sector 1, din punctul nostru de vedere, trebuie să găsească soluții pentru asigurarea accesului, având în vedere că și aceste instituții sunt într-o oarecare măsură responsabile față de situația în care ne aflăm. De ce spun asta? Acest cartier a fost dezvoltat în urma unor avize și autorizații și pornind de la un PUZ care a fost aprobat de Primăria Capitalei, de Consiliul General și ulterior de emiterea autorizațiilor de către Primăria Sector 1, au ajutat, cu ghilimele de rigoare, dezvoltatorul să construiască acest cartier. Practic, sunt direct răspunzătoare aceste instituții de situația în care noi, locuitorii, ne aflăm acum. Suntem blocați într-un cartier cu complicitatea autorităților publice locale care au permis dezvoltarea în această formă a cartierului fără să existe suficiente căi de acces”, a mai afirmat Cătălin Diaconescu.

Prezent la dezbatere, directorul companiei Impact, Dan Câmpeanu, a fost întrebat de Diana Buzoianu cât mai durează până când drumul din zona respectivă va putea fi legat de Centura Capitalei. ”Săptămâna aceasta au fost depuse la Primăria Sectorului 1 cele trei contracte de proiectare și execuție a celor trei drumuri prevăzute în PUZ. Pentru aceste trei accese avem capitalul financiar securizat. Există emis de Primăria Sector 1 certificatul de urbanism. Lucrăm intens pentru a obține autorizația de construire și a performa în cel mai scurt timp posibil toate cele trei căi de acces”, a explicat Dan Câmpeanu.

El a fost întrebat, tot de ministrul Mediului, care este calendarul pentru realizarea acestor lucrări. ”Din momentul obținerii autorizației de construire, mai mult de câteva luni de zile durează mai mult partea de securitate feroviară, dar aș spune șase luni”, a răspuns Dan Câmpeanu.

Diana Buzoianu a declarat că proiectul imobiliar din zona respectivă nu trebuie să înainteze până când nu va fi finalizat accesul în Centura Capitalei. ”Acel proiect imens, din punctul meu de vedere, nu mai trebuie să înainteze nici măcar un centimetru până când nu se va face înțeparea în Centură. Nu ar trebui să mai existe posibilitatea să se construiască nimic acolo. Sunt niște oameni care au făcut niște averi colosale pe baza acelui cartier. V-au condamnat și pe dumneavoastră că sunteți închiși într-un cartier, nu aveți decât un drum de ieșire, dar să știți că nu sunteți singurul cartier din București, sunt foarte multe cartiere prin București care nu au decât un drum și nu vor să taie, de exemplu, Herăstrăul în două ca să ajungă să aibă două drumuri. Deci există totuși această situație în care astăzi noi suntem puși într-un context absolut îngrozitor, pentru că dezvoltatorul imobiliar nu și-a îndeplinit încă obligațiile”, a afirmat Diana Buzoianu.

Conform noului Cod silvic, pădurile din București-Ilfov își recapătă rolul social și de protecție. Partea din Băneasa aflată în Ilfov este deja protejată de tăierile comerciale și, împreună cu celelalte păduri ale județului, reprezintă fundamentul Centurii Verzi București-Ilfov. Până la finalul anului 2026, această protecție se va extinde și asupra porțiunii din Băneasa aflate în București.

Pe 30 august 2025, Diana Buzoianu preciza că Pădurea Băneasa trebuie declarată arie naturală protejată, subliniind importanța protejării acestei zone vitale pentru locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov.

