Contre între Tudor Chirilă și Clotilde Armand în scandalul Greenfield: „Primarul a reacționat de frică că pierde voturi / V-ați grăbit cu eticheta”

Artistul Tudor Chirilă a avut un schimb de replici pe Facebook cu primărița Sectorului 1 Clotilde Armand în contextul scandalului Greenfield. Chirilă a lăsat de înțeles că poziția lui Armand în problema drumului de acces din Băneasa ar fi determinată de interesul electoral.

Tudor Chrilă acuză modul haotic în care se construiește în Capitală și susține că pe dezvoltatorii imobiliari „îi doare în fund de cumpărători. Ei vor să facă profit”. Mai mult, artistul afirmă că dezvoltatorii nu-și asumă responsabilitatea față de clienții lor, iar mai apoi o acuză pe Clotilde Armand că a reacționat din frică că pierde voturi. Acesta sugerează că edilul este mai interesat de voturile cetățenilor din Greenfield decât de bunăstarea pădurii.

„Clotilde Armand a reacționat cum a reacționat de frică că pierde voturi de la cetățenii din Greenfield. Ăia din Greenfield nu o mai votează că, na, problema lor e mai importantă decât problema pădurii. Dezvoltatorii se ascund prin instanță. Nu știu dacă n-aș fi reacționat ca locuitorii frustrați, în situația lor. Poate că de aia încă stau cu chirie.

Bucureștiul e un oraș mult prea imprevizibil pentru proprietari de bună credință. Altminteri, toți suntem de acord că abuzurile de mediu, defrișările ilegale, Roșia Montana sunt nasoale. Asta numai când nu avem noi probleme un pic mai mari. Un lucru e sigur, dezvoltarea imobiliară e un business. Nereglementat. Și care cauzează grav și oamenilor și orașului și pădurii și parcurilor din mijlocul orașului în care bubuie terasele până la trei dimineața ca la Ibiza. (apropo, Clotilde Armand, faceți o plimbare prin Herăstrău la 3 noaptea, vinerea sau sâmbăta, cu decibelometru la purtător)”, a afirmat Tudor Chirilă.

„Nu îmi ghidez mandatul pe frică”

De cealaltă parte, Clotilde Armand a comentat la postarea lui Chirilă și a subliniat că „nu îmi ghidez mandatul pe frică”. Totodată, edilul a reproșat că „v-ați grăbit cu eticheta de mai sus” și a făcut o trimitere la o postare proprie în care arată cum a acționat în cazul Greenfield. Totodată, aceasta a amintit că Herăstrău aparține de PMB prin ALPAB și că poliția locală a Sectorului 1 „chiar își face treaba și amendează locațiile respective”.

Tudor Chirilă i-a replicat apoi primăriței că se lasă intimidată de votanți.

„Prin urmare, poliția locală nu își face treaba. Iar faptul că din felul în care echipa dumneavoastră comunică în social media reiese că sunteți intimidată de o categorie de votanți chiar nu e vina noastră a cititorilor, ci mai degrabă a ‘comunicatorilor’. (...) Nu știu dacă din postarea mea reiese că primăria este (singura) vinovată sau dumneavoastră, dat fiind că e de notorietate că autorizațiile vizează alte mandate ale altor primari. Vreau doar să adaug că nu știu dacă ALPAB se ocupă cu ordinea și liniștea publică.

Ulterior, Armand a venit cu o nouă replică cu privire la activitatea poliției locale.

„Poliția Locală a Municipiului București se ocupă de tot ce înseamnă zonă protejată în Capitală. Iar Parcul Herăstrău este zonă protejată. De exemplu: din această cauză nu pot demola toate locurile din Herăstrău construite fără autorizație și în afara legii. Aș fi făcut-o. Poliția Locală a Sectorului 1 are puteri limitate pe zonele respective. De multe ori cei care sunt sancționați de noi contestă tocmai cu acest argument. O tot spun de fiecare dată când am ocazia că în București avem nevoie ca de aer de o nouă lege a Capitalei, o lege care să permită sectoarelor să acționeze. Fără atâtea poliții locale, ADP-uri, administrații de tot felul etc. La fel se întâmplă și cu construcțiile ilegale ridicate în diverse zone protejate (vezi cazul One Modrogan)...”.

Totodată, Armand a afirmat ironic că cetățenii au găsit deja vinovatul pentru cazul Greenfield și a făcut trimitere la un protest programat în fața Primăriei Sectorului 1.

„Să știți că s-au mobilizat bine cetățenii din Greenfield și chiar au găsit vinovați. Sigur că nu dezvoltatorul despre care ați vorbit este principalul vinovat. Primaria este…”, a conchis primărița.