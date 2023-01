Răzbunarea unui fost internațional față de iubita infidelă. Unde au ajuns lucrurile personale ale femeii VIDEO

Presa britanică relatează cazul spectaculos al fostului internațional Greg Halford (38 de ani), care s-a răzbunat într-un mod mai puțin obișnuit față de infidelitatea partenerei sale.

Fost jucător în Premier League, la echipe precum Sunderland sau Wolverhampton, și cu câteva meciuri jucate la naționala U20 a Angliei, Halford a ales o metodă extremă pentru a o ”pedepsi” pe iubita care l-a înșelat.

Astfel, conform unui material filmat și urcat pe rețelele sociale, fostul fotbalist a scăpat ușor și repede de lucrurile personale ale femeii, aruncându-le pe geam, în fața casei.

”A fost prea mult. În sfârșit am aruncat lucrurile fostei, care m-a înșelat”, a scris Halford pe Twitter.

Been far far to long but finally clearing out the cheating c**t ex stuff. 🙌 pic.twitter.com/HGAzfgcCx4