Santorini s-a ridicat cu câțiva centimetri. Ce ar putea ridica o întreagă insulă

Cauza seismelor care au lovit insula grecească Santorini în 2025 a fost elucidată. O nouă cercetare arată că un sistem ascuns, alimentat de magma vulcanică, a ridicat insula și a declanșat zeci de mii de cutremure.

La începutul anului 2025, Santorini s-a confruntat cu peste 28.000 de cutremure într-un interval de câteva săptămâni, unele depășind magnitudinea 5,0. Seria de seisme a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor și al specialiștilor, mai ales că originea lor nu era clară: se datora fenomenelor tectonice sau activității vulcanice?

Un studiu publicat în revista Nature oferă acum răspunsul. Cu ajutorul unor senzori și al unui model bazat pe inteligență artificială, cercetătorii au demonstrat că erupțiile seismice au fost cauzate de mișcarea magmei provenite din vulcanii din apropiere.

„Prin cooperare internațională și metode geofizice variate, am reușit să urmărim aproape în timp real desfășurarea crizei seismice și chiar să înțelegem interacțiunea dintre doi vulcani. Acest lucru ne va ajuta să îmbunătățim monitorizarea lor în viitor”, a declarat Jens Karstens, geofizician marin la GEOMAR.

Cum au apărut cutremurele din Santorini?

Santorini face parte din arcul vulcanic elenic, zonă marcată de o activitate geologică intensă. Pe lângă multiple falii tectonice, insula se află în apropierea Kolumbo, un vulcan submarin activ.

Procesul a început încă din iulie 2024, când magma a urcat din adâncime și s-a acumulat într-un rezervor superficial sub Santorini. Acest fenomen a ridicat insula cu câțiva centimetri – o modificare insesizabilă pentru locuitori, dar suficientă pentru a declanșa o reacție în lanț.

Pe măsură ce magma a continuat să urce și să migreze, numărul și intensitatea cutremurelor au crescut. „Activitatea a fost tipică pentru ascensiunea magmei prin scoarță: magma rupe rocile și creează canale, ceea ce duce la seisme frecvente și puternice”, a explicat Marius Isken, geofizician la Centrul GFZ Helmholtz pentru Geoștiințe.

După ce magma a părăsit rezervorul, Santorini a revenit la nivelul inițial, iar cutremurele au încetat.

Un sistem hidraulic vulcanic ascuns

Ridicarea și coborârea insulei au scos la iveală o legătură hidraulică necunoscută până acum între Santorini și vulcanii din vecinătate.

Descoperirea a fost posibilă datorită unei combinații de metode – monitorizare seismică, senzori submarini amplasați lângă Kolumbo și un model de inteligență artificială creat pentru localizarea cutremurelor.

Analizele au arătat că, în timpul crizei seismice, aproximativ 300 de milioane de metri cubi de magmă au urcat din scoarța terestră și s-au stabilit la circa 4.000 de metri sub fundul mării.

Cercetătorii speră că aceste metode avansate de monitorizare vor permite o mai bună înțelegere a activității seismice și a relației complexe dintre Santorini și peisajul său vulcanic.

