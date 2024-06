Un alegător a descoperit că votase altcineva în locul său. Secția a fost blocată aproximativ jumătate de oră până s-a găsit o soluție

Un clujean a descoperit că altcineva votase deja în locul său la secția de votare numărul 147 din Cluj-Napoca, situată la Expo Transilvania. Incidentul a avut loc în timp ce bărbatul își exercita dreptul de vot, arată Știri de Cluj.

R.V.S., cetățeanul afectat, a relatat pentru sursa citată că, după ce a preluat documentele necesare, a observat că în dreptul numelui său era deja semnat de către o altă persoană.

"Am votat la secția numărul 147 azi, iar după scanarea buletinului m-am prezentat pentru preluarea buletinelor de vot și semnarea procesului verbal. Acolo, am constatat că în locul meu era deja semnat de către o altă persoană. Ulterior, după ce am semnalat acest aspect și nimeni nu știa ce sa facă, si-au dat seama ca de fapt, un domn a votat și semnat în locul meu, persoana respectivă trebuind de fapt sa voteze la secția de langa, la 146. După aproximativ 30 de minute în care președintele de secție dădea telefoane și era blocat votul la secția 147, au consemnat cele întamplate într-un proces verbal pe care l-am semnat cu cele consemnate, anume faptul că era deja semnat în locul meu. Abia apoi am putut să îmi exercit dreptul de vot", spune alegătorul.

Clujeanul afectat consideră că neglijența membrilor secției de votare este inacceptabilă și atrage atenția asupra importanței atenției acordate în timpul procesului electoral.