8 greșeli privind banii pe care trebuie să le eviți cu orice preț: ”Așa ajungi să trăiești de la un salariu la altul”

Adam del Luca este un expert financiar din Canada care are un canal pe YouTube unde explică, pe înțelesul tuturor, cum funcționează banii, dar oferă și sfaturi oamenilor astfel încât să își îmbunătățească situația financiară.

În unul dintre cele mai recente episoade a vorbit despre greșelile pe care ar trebui să le evităm cu orice preț când vine vorba de bani și în care mulți dintre urmăritorii săi s-au regăsit, după cum se poate observa în secțiunea de comentarii.

La începutul videoclipului, explică cum este relativ simplu să câștigi bani, dar foarte greu să îi păstrezi. Acesta oferă exemplul celebrului boxer Mike Tyson, care deși a câștigat peste 300 de milioane de dolari la începutul carierei, dar în 2003 a rămas falit, cu datorii de circa 20 de milioane de dolari.

1. Banii aruncați pe droguri sau țigări

”Aceste obiceiuri poate păreau amuzante în facultate, însă persoanele care continuă cu aceste vicii vor avea de suferit atât din punct de vedere al sănătății, cât și al finanțelor. Dacă aveți vicii și calculați câți bani cheltuiți pe an din cauza acestora, veți vedea că suma nu este deloc mică. Un fumător dă anual circa 3,300 de dolari pe țigări, sumă care ar putea acoperi taxele și impozitele pentru proprietăți sau o vacanță de două săptămâni”, explică Adam Del Luca.

2. Cheltuiești mai mult decât câștigi

”Poate fi tentant să faci acest lucru, mai ales când ești foarte tânăr și e pentru prima dată când câștigi bani. Îți cumperi o mașină nouă, te muți într-o casă mai frumoasă, o mulțime de lucruri pe care brusc ți le permiți, dar ajungi să trăiești de la un salariu la altul. Dacă veniturile tale cresc, nu înseamnă că trebuie să ai un stil de viață mai scump, cu toate că mulți oameni simt această dorință de a se răsplăti. Acești bani în plus ar trebui investiți, nu cheltuiți. În plus, oamenii fac des acest lucru pentru a-i impresiona pe alții, pentru a părea bogați. Nu are sens să cumperi un obiect de care nu ai nevoie, dar care costă de exemplu 2.000 de dolari, când venitul tău pe o lună e de 3.000 de dolari”, mai arată expertul.

3. Nu investești înțelept

”Investițiile pot fi înșelătoare și mulți oameni aruncă cu banii pe baza ponturilor primite de la prieteni sau gândindu-se că anumite acțiuni vor crește musai doar pentru că sunt populare la momentul respectiv. De exemplu, în prezent, investițiile în imobiliare sunt foarte lăudate. Mulți oameni cred că, odată ce investesc într-o proprietate, brusc venitul le va crește substanțial pe baza chiriei pe care o primesc. Din păcate, acest lucru nu este general valabil. Uneori chiriașii întârzie cu chiria, valoarea proprietății scade, electrocasnicele se strică. Ideea este că orice investiție implică un risc. Investitorii cu experiență se documentează temeinic înainte de a-și băga toți banii, nu se încred orbește într-un pont”, mai spune Adam.

4. Scheme care promit că vei deveni bogat peste noapte

”Schemele prin care ți se vinde ideea că te vei îmbogăți peste noapte sunt doar o modalitate sigură de a pierde bani. După cum zice zicala, banii făcuți rapid aduc probleme. Mă refer la scheme precum cele ponzi, cele piramidale sau orice altă ofertă ce promite să aducă bani peste noapte. Dacă ți se propun oportunități care promit recuperarea rapidă a investiției cu riscuri minime, atunci pune-ți un semn de întrebare și mai cercetează. Gândește-te așa: dacă ai nevoie de 20 de ani de carieră ca să faci 200.000 de dolari, iar cineva îți promite că vei câștiga aceeași sumă într-un singur an, atunci nu toată lumea ar prefera să facă asta?”, arată expertul.

5. Nu ai un fond pentru urgențe

”Viața nu merge întotdeauna așa cum ne-am dori și uneori ai nevoie de bani rapid: ți se strică mașina, îți perzi locul de muncă, ai o problemă de sănătate. Un studiu din 2019 arăta că 40% dintre americani nu ar putea să acopere pe loc o urgență de 400 de dolari. Poți să pui lunar un procent din veniturile tale într-un astfel de fond pentru urgențe. Dar cât de mult e suficient? Mulți experți susțin că fiecare om ar trebui să aibă bani puși de-o parte cât să poată trăi șase luni fără niciun venit, însă ideal ar fi să poți trăi un an din acești bani”, mai spune Adam.

6. Ai doar o sursă de venit

”O mulțime de oameni au o singură sursă de venit, dar din păcate un loc de muncă nu e atât de sigur cum ne imaginăm. În 2018, companiile din SUA au dat afară 21 de milioane de oameni. Ar trebui să înveți constant și să descoperi noi moduri de a câștiga bani”.

7. Teamă excesivă de riscurile financiare

”Dacă nu riști, nu câștigi. Ca să faci bani, trebuie să îți asumi niște riscuri, dar care, desigur, trebuie să fie foarte bine calculate”.

8. Economisești fără să investești

”Când ții banii la bancă, își pierd valoarea în timp din cauza inflației. Când îi investești cu cap, se înmulțesc. Singurii bani pe care trebuie să îi ai puși de-o parte sunt cei pentru urgențe, altfel, trebuie să economisești ca să investești. Banii economisiți fără un scop vor ajunge să fie cheltuiți din impuls doar pentru că îi ai, cum ar fi o mașină nouă de care nu ai nevoie, distracții, haine de firmă. În schimb, ar trebui să folosești acei bani pentru a cumpăra acțiuni, proprietăți sau pentru afaceri de tip start up”, mai arată Adam.

