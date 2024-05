Gesturile banale făcute de toți șoferii care pot duce la accidente grave. Titi Aur: "Mulți nu știu să frâneze" VIDEO

Indiferent de experiența la volan, cei mai mulți șoferi au momente în care lasă garda jos, fie că merg cu o viteză pe care o consideră mică, fie că au impresia că sunt singuri pe șosea. În lipsa unei educații rutiere la fel de bune ca în alte țări din Uniunea Europeană, șoferii români își riscă adesea viața prin gesturi pe care le consideră absolut banale și inofensive.

Accidentele rutiere din România rămân la un nivel mai ridicat decât în restul Uniunii Europene, iar cauzele principale ale acestei statistici îngrijorătoare țin chiar de șoferi, nu de infrastructură.

„Din fiecare 100 de maşini înmatriculate, cel puţin şase produc accidente în trafic, soldate cu pagube materiale sau vătămări corporale şi decese, mult peste datele înregistrate în alte ţări”, a recunoscut Nicoleta Pauliuc, preşedinta Comisiei pentru Apărare din Senat, în cadrul evenimentului „Săptămâna Siguranței Rutiere”, încheiat pe 21 mai.

Titi Aur, cel mai premiat campion național la raliuri și expert în conducere defensivă, a subliniat pentru Ziare.com mai multe situații în care unele gesturi banale ale românilor la volan cresc semnificativ riscul unor accidente rutiere cu victime.

Care este criteriul cel mai important în evitarea accidentelor

Specialistul a explicat în ce fel timpul de reacție afectează orice gest făcut de un șofer în trafic.

„Timpul de reacție este format din doi timpi. Timpul de percepție, până informația ajunge la creier și este prelucrată, este de 0,75 secunde. Odată ce creierul dă o comandă pe baza informației, timpul necesar ca aceasta să ajungă la mâini și picioare (pentru a frâna, evita un obstacol etc.), este de încă 0,75 secunde. Asta înseamnă că, atunci când se întâmplă ceva în fața mea pe șosea, trec aproximativ 1,5 secunde înainte de reacție, pentru un șofer apt de condus (odihnit, care nu a consumat alcool sau droguri, căruia nu-i este distrasă atenția de la condus). Nu vorbim de reacția unui pilot de curse sau a cuiva care este testat pentru măsurarea timpului de reacție. Dacă știe că urmează să fie testat, omul este mult mai atent”, a detaliat expertul în conducere defensivă Titi Aur.

Din moment ce reacția unui șofer obișnuit durează o secundă și jumătate, este necesar și un timp în care reacția celui de la volan să producă și efecte.

„Trebuie să fii la cel puțin două secunde distanță de mașina din față că să ai timp de reacție, că să ai o rezervă de timp de jumătate de secundă”, a atras atenția campionul național la raliuri.

Neatenția la distanța până la mașina din față

Distanța față de mașina din fața nu este prevăzută legal în România, în legislație fiind precizată doar obligația șoferului de a menține o „distanță sigură” față de automobilul din față. Legislația din alte țări europene, cum ar fi Germania, Elveția și Suedia, prevede însă o distanță minimă de siguranță. În timp ce unii șoferi sunt sancționați grav că nu o respectă, chiar și pe autrostrăzile din Germania, în România mulți șoferi nu sunt învățați la școala de șoferi cum să o calculeze.

„Atunci când te deplasezi în spatele unei alte mașini, în coloană, trebuie să ai o distanță dublă (în metri) față de viteză (în kilometri). Adică, la 100 km/h, distanța până la mașina din față trebuie să fie mai mare de 50 metri”, a explicat Titi Aur pentru Ziare.com.

La 100 km/h într-o secundă faci 27 metri, în două faci 54 metri, deci ideal ar fi ca distanța până la mașina din față să fie de peste 100 metri. Această cifră nu este arbitrară, iar calcularea ei bazată pe viteză ține tocmai de timpul de reacție al unui om obișnuit.

„Poți măsura distanța față de mașina din față folosindu-te de un punct fix (un indicator, un cap de pod etc.). Durata a două secunde poate fi măsurată cel mai ușor ca timpul necesar să spui „o mie unu, o mie doi”. Dacă ai ajuns în dreptul punctului fix după ce ai terminat măsurarea celor două secunde, înseamnă că menții distanța minimă corectă față de mașina din față. Dacă ajungi înainte de a expira timpul, înseamnă că trebuie să mărești distanța, pentru a putea avea timpul necesar de reacție”, a detaliat expertul.

Experimentele de atenție distributivă la volan

Folosirea telefonului de către șofer este teoretic interzisă de lege. Practic analizele făcute de ONG-urile din domeniu arată că utilizarea telefonului a depășit alcoolul și drogurile în topul cauzelor care duc la accidente rutiere. Motivul este clar, utilizarea telefonului la volan crește semnificativ timpul de reacție, iar impactul final ține de viață și de moarte.

Ca soluție, Titi Aur pledează pentru o percheziție informatică asupra telefonului, pentru a determina în ce măsură era șoferul implicat în activități care îi puteau distrage grav atenția.

„Propun o percheziție informatică a telefonul când șoferul a fost implicat într-un accident. Primul avantaj ar fi că în statisticile cu privire la motivele producerii accidentelor ar apărea și această cauză, pentru că polițistul când trece în procesul verbal cauza accidentului nu are vreun drept legal de a menționa utilizarea telefonului mobil. Mai mult, nu poate demonstra că șoferul era ocupat cu telefonul. Acest lucru ar putea avea un impact important pentru educația șoferilor. Percheziția informatică are și un rol de descurajare a utilizării mobilului la volan. Am avea în același timp și o frică că poate fi demonstrat faptul că șoferul era preocupat de telefon, în loc să fie atent la drum”, a sugerat Titi Aur.

Șoferii nu știu să folosească la maxim capacitatea mașinii

„Mulți șoferi nu știu să frâneze, nu au curajul să apese pe frână atât cât trebuie. Mașina are capacitatea să frâneze, dar cel de la volan nu a primit acest instructaj, deci nu este conștient că dacă frânează la maxim sau dacă trage de volan mai mult mașina poate evita un accident”, a explicat expertul în conducere defensivă.

Mâncatul în trafic

Timpul de reacție este în mod evident afectat și de consumul de alimente sau băuturi la volan. Pentru mulți șoferi, atenția la drum devine mai puțin importantă decât atenția la cum să nu murdărească interiorul mașinii.

Utilizarea incorectă a unui ghid de navigație

Indiferent că vorbim de aplicații mobile sau un sistem integrat sau secundar de nagivare, cum ar fi clasicul GPS, șoferul ar trebui să se familiarizeze cu traseul înainte de a porni motorul.

Indicațiile audio ale unui sistem de navigare distrag atenția mai puțin decât interacțiunea vizuală cu o hartă. Când șoferul conduce cu viteză într-o zonă necunoscută, GPS-ul poate deveni periculos.

Purtarea căștilor la volan

Ascultarea muzicii la volan de la radio-ul mașinii este un factor de diminuare a atenției, dar mult mai puțin periculos decât utilizarea telefonului. Atunci când șoferii au căști la ambele urechi, riscul de accident este însă și mai mare, deoarece își reduc șansele de a reacționa pe baza unui stimul auditiv în trafic.