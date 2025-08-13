Greta Gerwig dă startul filmărilor pentru noua producție „Narnia” la Londra

Miercuri, 13 August 2025, ora 14:39
Greta Gerwig dă startul filmărilor pentru noua producție „Narnia" la Londra
Greta Gerwig începe filmările pentru „Narnia” FOTO: Instagram/ gretagerwigfans

Filmările pentru adaptarea celei de-a șasea cărți din saga „Narnia”, intitulată „The Magician's Nephew”, au început la Londra. Condusă de regizoarea Greta Gerwig, autoarea filmului „Barbie” din 2023 și a recentei producții Disney „Albă ca Zăpada”, realizarea filmului ar trebui să dureze cel puțin șapte luni, până în martie 2026, înainte de o lansare prevăzută pentru luna noiembrie a aceluiași an în Statele Unite.

Doar Emma Mackey, vedeta franceză a serialului „Sex Education”, difuzat din 2019 pe Netflix, a fost anunțată pentru casting. Daniel Craig și Meryl Streep sunt așteptați să i se alăture. Cântăreața pop Charli XCX a fost, de asemenea, menționată, sugerând un potențial musical.

Greta Gerwig intenționează să adapteze toate aventurile din cărțile fantastice ale lui Clive Staples Lewis, la aproximativ douăzeci de ani după ce primul film bazat pe acest univers a fost lansat în 2005. Punctul de plecare al regizoarei este cartea a șasea, care marchează începutul intrigii. În 2000, Andrew Adamson a ales „The Lion, the Witch and the Wardrobe” pentru a-și lansa seria de filme. La acea vreme, lungmetrajul a încasat aproximativ 290 de milioane de dolari la box office-ul nord-american.

Intriga filmului „The Magician's Nephew” îi urmărește pe Digory Kirke și Polly Plummer, doi copii care o eliberează pe malefica Vrăjitoare Albă pe străzile Londrei în vara anului 1900.

Unii internauți și-au exprimat îngrijorarea după publicarea primelor imagini de pe platoul de filmare al filmului, care părea să se desfășoare în Marea Britanie postbelică din anii 1950, la aproximativ 50 de ani după evenimentele din romanul lui Clive Staples Lewis.

Filmul, programat inițial pentru lansare pe Netflix, va fi proiectat în cinematografe cu două săptămâni înainte de lansarea pe platformă. Greta Gerwig a negociat acest parteneriat între gigantul american de streaming și cinematografe.

