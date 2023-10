Greta Thunberg a fost arestată din nou, la Londra. Tânăra activistă manifesta împotriva politicienilor ”fără coloană vertebrală” VIDEO

Activista ecologistă Greta Thunberg a fost arestată marţi, 17 octombrie, la Londra, la o manifestaţie organizată în prima zi a unui eveniment la care iau parte oficiali de rang înalt din industria petrolului şi gazelor naturale, potrivit unui fotograf AFP aflat la faţa locului.

Câteva sute de manifestanţi au blocat marţi dimineaţă, ocupând pavajul, toate intrările în Hotelul InterContinental, pe Park Lane, în care are loc Conferinţa Energy Intelligence Forum.

Activista ecologistă Greta Thunberg a fost arestată marţi la prânz de către doi poliţişti.

Greta Thunberg has been detained by police in London while protesting oil companies. She's all smiles, as usual. pic.twitter.com/1Hp6ESKVl3

Ea a fost urcată într-o mașină aparţinând forţelor de ordine.

Mişcarea Fossil Free London a anunţat pe X ”Breaking - Greta Thunberg a fosyt arestată”.

”Politicieni fără coloană vertebrală”

Zeci de manifestanţi au blocat Hamilton Place, în apropiere de Park Lane, la ambele capete, relatează BBC News.

Ei agitau bannere şi umbrele roz cu ochi pictaţi pe ele, scandând ”Afară cu banii din petrol!” şi ”Anulaţi conferinţa!”. Unii au aprins fumigene galbene şi roz.

Această acţiune de protest a fost organizată de Fossil Free London în prima dintre cele trei zile a Conferinţei Energy Intelligence Forum - denumită anterior Conferinţa Oil and Money -, în care urmau să ia cuvântul conductări ai giganţilor Shell şi Total.

Climate activists including Greta Thunberg have gathered outside a central London hotel where oil executives are meeting, to demand they remove their money from national politics pic.twitter.com/ZgBbijWIF2

”În spatele acestor uşi închise ale Conferinţei Oil and Money, politicieni fără coloană vertebrală fac afaceri şi compromisuri cu lobbişti din industrii distructive - industria combustibililor fosili”, a denunţat Thunberg la miting.

🚨 Greta Thunberg has been speaking at a Fossil Free London press conference by Hyde Park

She says “The elites have no intention of transition. We have to take direct action. We have to reclaim the power and that is what we are doing today. We have to kick oily money out”@LBC pic.twitter.com/0dxgWTH3dz