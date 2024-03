Greta Thunberg, târâtă din fața Parlamentului suedez. ”Asta trebuie să înceteze. Noi ne-am săturat” VIDEO

Poliţia suedeză a evacuat-o marţi cu forţa pe activista în lupta împotriva modificărilor climatice Greta Thunberg - care bloca împreună cu alţi activişti intrarea în Parlamentul suedez. Doi poliţişti au luat-o pe sus pe activistă şi au depus-o jos la aproximativ 20 de metri de uşa pe care o bloca. Ulterior, aceasta a fost dusă într-o mașină a forțelor de ordine suedeze.

Greta Thunberg şi alţi zeci de activişti ecologişti au început o acţiune de blocare a intrărilor principale ale sediului Parlamentului suedez luni, agitând o banderolă cu sloganul lor clasic ”Climate Justice Now”, în cadrul unei mişcări de ocupare împotriva efectelor încălzirii globale şi împotriva a ceea ce denunţă drept o inacţiune politică.

🇸🇪 The police detained Greta Thunberg in front of the Swedish parliament pic.twitter.com/SR3dbqaX8Z