Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg a fost înlăturată de către forţe de ordine, la o acţiune de blocare a portului Malmö, în Suedia, la doar câteva ore după primul proces în care a fost condamnată - pentru aceeaşi faptă, în iunie - la plata unei amenzi, pentru că nu s-a supus ordinelor poliţiei.

Şase activişti, inclusiv Greta Thunberg, au fost luaţi pe sus de către Poliţia din Malmö, luni, din cauza ”refuzului de a se supune”, după ce au blocat - din nou - portul oraşului, potrivit poliţiei şi unui fotograf AFP.

Greta Thunberg's trial begins in Sweden for disobeying police at a rally in June

The crime of disobedience is usually punishable by fines, the prosecution said, but the maximum penalty under the article is 6 months in prison. pic.twitter.com/YQItQTEJFG