Greta Thunberg şi alţi circa 30 de activişti au înfruntat vineri, 20 ianuarie, temperaturi negative într-o acţiune de protest pentru justiţie climatică desfăşurată în ultima zi a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, informează Reuters.

Protestatarii au scandat ''Ce vrem noi? Justiţie climatică. Când o dorim? Acum'', precum şi ''Combustibilii fosili trebuie să dispară'', în timp ce Thunberg ţinea o pancartă pe care era scris mesajul ''Lăsaţi-l în pământ!''

Thunberg, care a fost reţinută de poliţie în Germania la începutul săptămânii în timpul unei acţiuni de protest împotriva extinderii unei mine de cărbune, a ajuns la Davos unde a participat joi la o discuţie la care a fost invitat şi directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE).

În timp ce directorul AIE, Fatih Birol, a cărui agenţie face recomandări de politici în domeniul energetic, a insistat că tranziţie spre net zero trebuie să includă un mix de responsabili, Thunberg şi-a menţinut poziţia fermă împotriva tuturor noilor dezvoltări din domeniul petrolului, gazelor şi cărbunelui.

Greta Thunberg must have been “released” from the police. She just arrived in Davos.🤡 pic.twitter.com/8hZA6yldWC