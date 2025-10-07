Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump ar fi sugerat că activista ar suferi de probleme de control a furiei. „Se pare că și tu suferi de ele” VIDEO

Activista de mediu Greta Thunberg îi răspunde lui Donald Trump după ce acesta ar fi sugerat că ea suferă de probleme de control al furiei.

Greta Thunberg e de părere că liderul SUA ar fi cel care are de fapt nevoie de ajutor de specialitate ca să-și controleze temperamentul.

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat din nou opiniile măgulitoare despre caracterul meu și apreciez preocuparea sa pentru sănătatea mea mentală”, a scris activista de 22 de ani marți, 7 octombrie, pe Instagram.

Tot ea i-a mai spus lui Trump că „aș primi cu plăcere orice recomandări ați avea pentru a face față acestor așa-numite „probleme de gestionare a furiei”, deoarece – judecând după palmaresul dvs. impresionant – se pare că și dvs. suferiți de ele”, a mai spus Greta Thunberg.

„E atât de furioasă, atât de nebună”

Donald Trump a numit-o pe activista suedeză „furioasă” și „scandalagie” după ce a fost reținută și deportată din Israel, după ce flota Global Sumud a încercat să livreze ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, dar a fost imediat interceptată de forțele israeliene.

„E doar o scandalagioaică. Nu mai e interesată de mediu acum. Are o problemă de control a furiei. Cred că ar trebui să consulte un medic”, a spus Trump reporterilor. „Ați observat-o vreodată? E o persoană tânără. E atât de furioasă, atât de nebună”, a adăugat președintele american.

