Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:29
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump ar fi sugerat că activista ar suferi de probleme de control a furiei. „Se pare că și tu suferi de ele” VIDEO
Activista de mediu Greta Thunberg Foto: Captură video/Instagram/gretathunberg

Activista de mediu Greta Thunberg îi răspunde lui Donald Trump după ce acesta ar fi sugerat că ea suferă de probleme de control al furiei.

Greta Thunberg e de părere că liderul SUA ar fi cel care are de fapt nevoie de ajutor de specialitate ca să-și controleze temperamentul.

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat din nou opiniile măgulitoare despre caracterul meu și apreciez preocuparea sa pentru sănătatea mea mentală”, a scris activista de 22 de ani marți, 7 octombrie, pe Instagram.

Tot ea i-a mai spus lui Trump că „aș primi cu plăcere orice recomandări ați avea pentru a face față acestor așa-numite „probleme de gestionare a furiei”, deoarece – judecând după palmaresul dvs. impresionant – se pare că și dvs. suferiți de ele”, a mai spus Greta Thunberg.

„E atât de furioasă, atât de nebună”

Donald Trump a numit-o pe activista suedeză „furioasă” și „scandalagie” după ce a fost reținută și deportată din Israel, după ce flota Global Sumud a încercat să livreze ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, dar a fost imediat interceptată de forțele israeliene.

„E doar o scandalagioaică. Nu mai e interesată de mediu acum. Are o problemă de control a furiei. Cred că ar trebui să consulte un medic”, a spus Trump reporterilor. „Ați observat-o vreodată? E o persoană tânără. E atât de furioasă, atât de nebună”, a adăugat președintele american.

