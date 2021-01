Cum l-a ironizat Greta Thunberg pe Donald Trump in ultima zi a mandatului. Mesajul care-l parafrazeaza pe fostul presedinte

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 - Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

"Pare un batran foarte fericit care priveste cu nerabdare spre un viitor stralucitor si minunat. O imagine foarte frumoasa!", este mesajul ironic postat de Greta alaturi de o fotografie cu Donald Trump in timp ce se urca pentru ultima oara in elicopterul Marine One de pe peluza din fata Casei Albe.Mesajul Gretei Thunberg (18 ani) parafrazeaza un tweet postat de Trump in 2019, dupa discursul pe care Greta l-a sustinut la un summit ONU pe tema schimbarilor climatice organizat la New York. Tanara suedeza s-a avantat cu patos intr-un discurs in care, cu o voce plina de manie si cu lacrimi in ochi, i-a acuzat pe liderii politici ca i-au "furat visurile si copilaria"."Pare o tanara fata foarte fericita care priveste cu nerabdare spre un viitor stralucitor si minunat. O imagine foarte frumoasa!", o ironiza Trump pe Twitter.In trecut, Greta Thunberg si Donald Trump - care au pozitii diferite asupra subiectului schimbarilor climatice - au schimbat mai multe mesaje contradictorii pe platformele social media.