Greta Thunberg afirmă că a fost torturată de armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:21
436 citiri
Greta Thunberg afirmă că a fost torturată de armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza
Activista Greta Thunberg Foto: Instagram/gretathunberg

Activista de mediu Greta Thunberg a susținut marți, 7 octombrie, că a fost torturată în timpul detenției în Israel și că alte persoane reținute din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza au suferit rele tratamente asemănătoare.

În cadrul unei conferințe de presă la Stockholm, activista suedeză a anunțat că a fost „răpită și torturată” de armata israeliană, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

După insistențele jurnaliștilor, Thunberg a declarat că nu a primit apă curată, iar alți deținuți au fost privați de medicamente critice, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Personal, nu vreau să dezvălui la ce am fost supusă, fiindcă nu vreau să ajungă în titluri şi „Greta a fost torturată”, fiindcă nu acesta este subiectul aici”, a precizat activista, adăugând că suferințele lor au fost nesemnificative în comparație cu ce trăiesc în fiecare zi locuitorii din Fâșia Gaza.

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns la solicitările Reuters în ceea ce privește acuzațiile, dar în trecut a negat de mai multe ori că Israelul ar trata necorespunzător prizonierii.

„Toţi deţinuţii au avut acces la apă, alimente şi toalete; nu li s-a refuzat accesul la asistenţă juridică şi toate drepturile lor au fost respectate în întregime”, anunța săptămâna trecută un purtător de cuvânt al instituţiei.

Greta Thunberg se afla pe unul din vasele flotilei Global Sumud, care voia să ajungă în Gaza cu ajutoare umanitare și să atragă atenția asupra suferințelor palestinienilor din enclava vizată, unde 2,2 milioane de oameni au fost alungați din casele lor, iar foametea face ravagii, conform ONU.

Alături de activista suedeză au fost arestate încă 478 de persoane din flotilă. Toți prizonierii au fost expulzați luni, 6 octombrie, din Israel.

Israelul susține că relatările despre foametea din Fâșia Gaza sunt exagerate și că flotila Sumud este un „artificiu publicitar” în folosul Hamas.

Greta Thunberg a mai fost reținută și în luna iunie, în timpul unei alte tentative de a sparge blocada impusă de Israel în jurul Fâșiei Gaza.

Unii activiști suedezi au declarat sâmbăta trecută că Thunberg ar fi fost îmbrâncită și forțată să poarte un steag israelian în timpul detenției. Activista nu a menționat nimic despre asta în conferința de presă, dar s-a plâns de asistența insuficientă primită din partea guvernului suedez în timp ce se afla în arest.

Guvernul de la Stockholm a precizat marți, 7 octombrie, într-un comunicat că a recomandat de mai multe ori evitarea deplasărilor spre Gaza, dar chiar și așa le-a oferit activiștilor asistență consulară și a insistat ca forțele israeliene să-i trateze corespunzător pe cetățenii suedezi.

Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump ar fi sugerat că activista ar suferi de probleme de control a furiei. „Se pare că și tu suferi de ele” VIDEO
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump ar fi sugerat că activista ar suferi de probleme de control a furiei. „Se pare că și tu suferi de ele” VIDEO
Activista de mediu Greta Thunberg îi răspunde lui Donald Trump după ce acesta ar fi sugerat că ea suferă de probleme de control al furiei. Greta Thunberg e de părere că liderul SUA ar fi...
Israelul expulzează în Grecia și Slovacia 171 de activiști care voiau să ajungă în Gaza, inclusiv și pe Greta Thunberg. Israelul îi numește "provocatori din flotila Hamas" VIDEO
Israelul expulzează în Grecia și Slovacia 171 de activiști care voiau să ajungă în Gaza, inclusiv și pe Greta Thunberg. Israelul îi numește "provocatori din flotila Hamas" VIDEO
Israelul a anunțat că 171 de activiști din flota de ajutor umanitar, printre care și Greta Thunberg, au fost expulzați, în ziua de luni, 6 octombrie, în Grecia și Slovacia, relatează The...
#Greta Thunberg, #Greta Thunberg activista mediu, #tortura inchisoare, #Israel, #razboi israel fasia gaza, #ajutoare umanitare Gaza , #stiri Greta Thunberg
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
Digi24.ro
Temperatura optima in casa toamna: La cate grade recomanda medicii specialisti sa setezi centrala termica pentru un somn odihnitor
Adevarul.ro
Cum afla Rusia in timp real coordonatele antiaerianei ucrainene

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică critică eforturile lui Trump de a schimba peisajul științific din SUA. „Va fi dezastruos”
  2. Un bătrân și o fetiță, salvați după ce au rămas blocați în mijlocul apelor, pe plafonul unei mașini. Imagini impresionante cu cei doi VIDEO
  3. Caramitru acuză existența unor vechi rețele pro-ruse care acționează în România. Din acestea ar fi făcut parte și unchiul lui Liviu Dragnea, decorat personal de Putin
  4. Greta Thunberg afirmă că a fost torturată de armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza
  5. Localitate izolată de ape în Constanța. Revărsarea unui canal colector a agravat situația de Cod roșu cu acumulări masive de apă VIDEO
  6. Motivarea judecătorilor care au decis retragerea mandatului european de arestare emis pe numele fostei șefe DIICOT, fugara Alina Bica
  7. Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
  8. Analiză: Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
  9. Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore
  10. Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO