Greta Thunberg afirmă că a fost torturată de armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza

Activista de mediu Greta Thunberg a susținut marți, 7 octombrie, că a fost torturată în timpul detenției în Israel și că alte persoane reținute din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza au suferit rele tratamente asemănătoare.

În cadrul unei conferințe de presă la Stockholm, activista suedeză a anunțat că a fost „răpită și torturată” de armata israeliană, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

După insistențele jurnaliștilor, Thunberg a declarat că nu a primit apă curată, iar alți deținuți au fost privați de medicamente critice, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Personal, nu vreau să dezvălui la ce am fost supusă, fiindcă nu vreau să ajungă în titluri şi „Greta a fost torturată”, fiindcă nu acesta este subiectul aici”, a precizat activista, adăugând că suferințele lor au fost nesemnificative în comparație cu ce trăiesc în fiecare zi locuitorii din Fâșia Gaza.

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns la solicitările Reuters în ceea ce privește acuzațiile, dar în trecut a negat de mai multe ori că Israelul ar trata necorespunzător prizonierii.

„Toţi deţinuţii au avut acces la apă, alimente şi toalete; nu li s-a refuzat accesul la asistenţă juridică şi toate drepturile lor au fost respectate în întregime”, anunța săptămâna trecută un purtător de cuvânt al instituţiei.

Ads

Greta Thunberg se afla pe unul din vasele flotilei Global Sumud, care voia să ajungă în Gaza cu ajutoare umanitare și să atragă atenția asupra suferințelor palestinienilor din enclava vizată, unde 2,2 milioane de oameni au fost alungați din casele lor, iar foametea face ravagii, conform ONU.

Alături de activista suedeză au fost arestate încă 478 de persoane din flotilă. Toți prizonierii au fost expulzați luni, 6 octombrie, din Israel.

Israelul susține că relatările despre foametea din Fâșia Gaza sunt exagerate și că flotila Sumud este un „artificiu publicitar” în folosul Hamas.

Greta Thunberg a mai fost reținută și în luna iunie, în timpul unei alte tentative de a sparge blocada impusă de Israel în jurul Fâșiei Gaza.

Ads

Unii activiști suedezi au declarat sâmbăta trecută că Thunberg ar fi fost îmbrâncită și forțată să poarte un steag israelian în timpul detenției. Activista nu a menționat nimic despre asta în conferința de presă, dar s-a plâns de asistența insuficientă primită din partea guvernului suedez în timp ce se afla în arest.

Guvernul de la Stockholm a precizat marți, 7 octombrie, într-un comunicat că a recomandat de mai multe ori evitarea deplasărilor spre Gaza, dar chiar și așa le-a oferit activiștilor asistență consulară și a insistat ca forțele israeliene să-i trateze corespunzător pe cetățenii suedezi.

Ads