Femeia care are aceeași greutate la 63 de ani ca la 20: "Nu țin dietă. Iată secretele mele și rețetele care chiar funcționează"

Multe persoane sunt tot mai preocupate de eliminarea kilogramelor în exces, căutând soluții eficiente pentru a-și îmbunătăți sănătatea și aspectul fizic. Interesul crescut se reflectă în popularitatea dietelor, programelor de exerciții și produselor care promit pierderea în greutate și menținerea unei forme fizice optime.

O femeie care are 63 de ani a relatat cum a reușit să aibă aceeași greutate din tinerețe într-un articol publicat de Dailymail.

"Înfometarea de la micul dejun până la cină înseamnă suferință"

"Când postul intermitent a devenit noua tendință în materie de diete, am tresărit. Să nu mănânci? Înfometarea de la micul dejun până la cină înseamnă suferință în ochii mei. Din fericire, nu am simțit nevoia să mă urc în acest tren, pentru că la peste 60 de ani (mai exact 63) am aceeași greutate ca la 20 de ani. Desigur, corpul meu s-a schimbat, dar sunt pur și simplu recunoscătoare că încă port mărimea 8 și, mai ales, că nu țin dietă."

Conținut scăzut de carbohidrați

"De ani de zile urmez un stil de viață cu conținut scăzut de carbohidrați, care, pe lângă faptul că este complet delicios, primește o stea de aur pentru că este extrem de sănătos. Nu este vorba atât de mult despre renunțarea la alimente (lăsând la o parte zahărul rafinat, care include pâinea albă, pastele albe și orezul alb), cât despre reechilibrarea modului în care mănânci. Mănânc o mulțime de legume și fructe cu un conținut scăzut de zahăr, împreună cu multe proteine, care sunt esențiale pentru a nu simți foamea.

Ideea este că o dietă bogată în proteine vă satisface foamea pentru mai mult timp decât o vor face caloriile goale, ultraprocesate. Prin urmare, își creează propriul echilibru, iar pofta de mai multă mâncare scade. Dacă vreau o gustare, mă orientez către ceva bogat în proteine: un pumn mic de nuci, Ouă cu maioneză în frunze de salată, ca aperitiv, care va alunga foamea pentru mult mai mult timp decât prăjitura cu ciocolată.

Carbohidrații cu amidon sunt buni, cu condiția să fie cereale "integrale", precum quinoa, orez brun, dar în cantități mici, amestecate cu multe legume verzi, ceea ce reduce imediat conținutul de zahăr. În prezent, există o mulțime de paste bogate în proteine."

Uleiuri sănătoase, cu moderație

"Consum și uleiuri sănătoase, cu moderație (de exemplu, ulei de rapiță presat la rece și ulei de măsline extravirgin), fiind conștientă de faptul că o lingură de ulei conține 135 de calorii și că un strop în plus pe cina de inspirație italiană poate adăuga rapid energie inutilă.

Multe diete sunt concepute pentru pierderea în greutate pe termen scurt și, da, puteți adapta o dietă săracă în carbohidrați pentru a scăpa de kilograme, dar este la fel de bună pentru a vă menține greutatea ideală pe termen lung. Gata cu yoyo-ing-ul. Iată câteva dintre rețetele mele preferate care vă vor da o idee despre cât de delicios poate fi acest mod de a mânca.

Pâine cu nucă de cocos și migdale

8 porții (aprox. 16 felii)

Aceasta este pâinea mea preferată. Este fragedă, umedă, poate fi pregătită la fel de repede ca o brioșă și scoasă oricând este nevoie de o felie. Extrem de nutritivă, fiecare felie conține echivalentul a jumătate de ou și o mână de migdale, oferind sațietate.

200 g migdale măcinate

40 g făină de nucă de cocos

1½ lingurițe de praf de copt, cernut

1/3 linguriță bicarbonat de sodiu, cernut

Un vârf de cuțit mare de sare de mare fină

7 ouă mari

40 g ulei de nucă de cocos, topit, plus o cantitate suplimentară pentru ungere

1 lingură generoasă de miere lichidă

1½ linguri oțet de cidru

Semințe de in aurii, pentru praf (opțional)

Preîncălziți cuptorul la 170C ventilator/190C electric. Se ametecă migdalele măcinate, făina de nucă de cocos, praful de copt, bicarbonatul și sarea într-un castron mare. Se amestecă restul ingredientelor umede într-un alt castron mare, apoi se toarnă peste ingredientele uscate și se bat sau se bat până se omogenizează.

Unge cu generozitate o tavă de pâine antiaderentă de 450 g cu ulei de cocos topit, toarnă amestecul în tavă, nivelând suprafața. Dacă dorești, presară semințe deasupra și coace timp de 35-40 de minute, până devine aurie. Tăiați marginea cu un cuțit și răstoarnă pâinea pe un grătar sau pe o placă pentru a se răci, lăsând-o în poziția corectă.

Ton Nicoise (6 porții)

Această rețetă versatilă este minunată fie pusă peste legume prăjite, fie în frunze mici de salată. De asemenea, o poți servi în stilul complet Nicoise, cu fasole verde gătită, ou fiert și anșoa.

2 cutii de 120 g de ton "fără scurgere"

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 linguri suc de lămâie

1 linguriță de ardei iute roșu tăiat mărunt

100 g măsline verzi și negre fără sâmburi, tăiate în două

150 g roșii cherry, tăiate în două sau în patru

2 mâini mari de pătrunjel cu frunze plate tocat grosier

Sare de mare, piper negru

Se pune tonul sub formă de fulgi grosieri într-un castron mare și se stropește ușor cu ulei de măsline, suc de lămâie și puțin condiment. Se amestecă cu ardeiul iute, măslinele, roșiile și pătrunjelul. Se acoperă și se dă la rece până când este necesar. Se prepară cel mai bine în ziua respectivă, dar este perfect acceptabilă și a doua zi.

Aceste omlete în stil pizza au luat cu asalt bucătăria mea, mai ales dacă mănânc singură sau când suntem doar doi. Ca toate cele mai bune pizza, acestea sunt mai mult despre bunătățile de deasupra decât despre bază - o omletă subțire și delicată care este aurie pe dedesubt și fragedă și cremoasă în mijloc. Pregătirea durează doar cinci minute și se pretează la orice amestec de brânză, măsline, legume prăjite și mezeluri, în adevăratul stil al pizzei, iar frigiderul poate oferi tot felul de scenarii în acest sens.

Omlete tip pizza

Pentru 2 persoane ca fel principal, 3 ca gustare

100 g roșii cherry, tăiate în patru

3 cepe de primăvară, tăiate și feliate subțire

Aproximativ 1 lingură de ulei de măsline extravirgin, plus încă puțin pentru gătit

3 ouă medii

75 g de brânză Gruyere ras grosier

Sare de mare, piper negru

Toate ingredientele sunt pregătite și gata. Roșiile și ceapa de primăvară se amestecă într-un bol mic cu o lingură de ulei, iar ouăle se bat cu puțin condiment într-un alt bol mic.

Se încălzește grătarul, precum și o tigaie antiaderentă de 24 cm cu mâner termorezistent, la foc mediu timp de câteva minute. Se stropește tigaia cu o linguriță de ulei, apoi se întorc ouăle și se amestecă pentru a acoperi baza. Se gătesc timp de 1-2 minute până se umflă pe margini și devin aurii pe dedesubt și, în același timp, se împrăștie brânza, apoi roșiile și ceapa de primăvară. Pune sub grill timp de 2-3 minute sau până devine auriu și începe să sfârâie. Servește imediat sau în timp ce este încă cald.

Se servește imediat sau cât este încă cald.

Fettuccine Edamame cu salsa crudo (2 porții)

Puteți folosi orice tip de tăiței cu conținut ridicat de proteine. Tratați-l ca pe o bază și adăugați ingrediente delicioase precum fulgi de parmezan, feta sfărâmată, nuci tocate, pin prăjit și altele asemenea.

150 g roșii cherry foarte coapte, tăiate felii subțiri

1 lingură mare de ceapă mică tocată fin

1 lingură de ardei iute roșu mediu și iute tocat mărunt

75 g fettuccine cu edamame și fasole mung

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 lingurițe oțet balsamic

2 lingurițe suc de lămâie

4 linguri întregi de pătrunjel tocat mărunt, plus extra pentru servire

Sare de mare, piper negru

Se pun roșiile într-un castron mare, se condimentează generos cu sare, apoi se amestecă cu ceapa și ardeiul iute și se lasă deoparte.

Se aduce la fierbere o cratiță medie cu apă sărată, se adaugă pastele în cratiță, se amestecă pentru a le separa și se fierb până se înmoaie, uneori aceste paste au nevoie de mai puțin decât sugerează instrucțiunile de pe pachet. Pastele se scurg bine într-o sită sau strecurătoare.

Se adaugă uleiul de măsline, oțetul balsamic, sucul de lămâie și pătrunjelul la roșii și se amestecă. Se adaugă pastele scurse și se amestecă. Se condimentează după gust cu încă puțină sare și puțin piper negru și se servesc presărate cu puțin pătrunjel suplimentar.

Muhammara 6 porții

Orice nuci neprăjite pot fi folosite aici, iar dacă vreți să câștigați timp - le cumpărați gata decojite. La fel, borcanele cu ardei prăjiți fac din acest preparat o sarcină de cinci minute, ideal fiind cele care sunt doar ușor acrite și condimentate.

100 g nuci decojite

1 linguriță de ardei iute roșu tăiat mărunt

1/4 cățel de usturoi, decojit

1x borcan de aproximativ 300 g de ardei prăjiți, scurși

½ linguriță miere

1 linguriță rasă de chimen măcinat

2 linguri de ulei de măsline extravirgin, plus extra pentru servire

Pătrunjel tocat mărunt, pentru servire

Puneți nucile, ardeiul iute și usturoiul într-un robot de bucătărie și procesați până obțineți o consistență asemănătoare cu pesmetul, fără a le transforma într-o pastă.

Se transferă într-un castron mediu. Se adaugă ardeii, mierea și chimenul în robotul de bucătărie și fac piure, apoi se adaugă uleiul de măsline. Se adaugă la nuci și se amestecă. Se transferă într-unul sau două boluri puțin adânci. Se mai stropește cu puțin ulei și se presară pătrunjel. Se acoperă și se răcește până la nevoie. Se va păstra timp de câteva zile.

File de pește

Delicios cu orice pește alb cărnos.

400 g spanac, spălat

3 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 cepe de primăvară grase, tăiate și feliate subțire

125 g de castane sau ciuperci sălbatice, curățate și feliate

Nucșoară proaspăt rasă

150 g roșii cherry, tăiate în două

250-300 g file de merluciu fără piele

Pătrunjel cu frunze tocat grosier

Sare de mare, piper negru

Pentru servire

2 lingurițe cu vârf de maioneză

2 lingurițe cu vârf de capere mici

Se pune spanacul spălat într-o cratiță mare, se acoperă și se fierbe la aburi la foc mic timp de 10 minute, amestecând la jumătatea timpului. Se scurge într-o sită sau într-o strecurătoare și se presează excesul de lichid.

Se încălzește uleiul de măsline într-o cratiță mare la foc mediu și se prăjește ceapa de primăvară timp de câteva minute până se înmoaie, amestecând frecvent. Adăugați ciupercile și continuați să le prăjiți timp de câteva minute până când se înmoaie și acestea, amestecând din nou din când în când. Dacă iese lichid, continuați să gătiți până când acesta se evaporă. Se încorporează spanacul, se condimentează cu nucșoară, sare și piper și se călește.

Se încorporează roșiile, se așază peștele deasupra și se condimentează, apoi se acoperă tigaia și se gătește la foc mic timp de 5-10 minute, până când peștele își pierde transluciditatea. Se servește presărat cu pătrunjel, însoțit de maioneză și capere.

Pui prăjit picant

(2 porții)

Aceste fâșii de pui prăjit picant sunt ușor crocante, cu un strat picant. Sunt bune cu frunze tinere de salată și un strop de maioneză, sau cu o salată simplă de guacamole și roșii feliate.

300 g fileuri de pui fără piele

1 lingură rasă de făină de soia

1 linguriță cu vârf de garam masala

1 linguriță cu vârf de sare de mare Maldon

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

10 g unt nesărat

Pentru servire

Coriandru tocat grosier

Felii de lămâie

Se taie orice tendon alb vizibil din partea inferioară a fileurilor de pui. Tăiați fileul transversal în fâșii de aproximativ 1,5 cm grosime. Se combină făina și garam masala cu sarea într-un castron mare. Se adaugă bucățile de pui și se amestecă pentru a le acoperi.

Se încinge o tigaie mare la foc mediu timp de câteva minute, se adaugă jumătate din uleiul de măsline și jumătate din unt și se prăjesc jumătate din fâșiile de pui timp de 1-2 minute pe o parte, până devin aurii, și aproximativ 1 minut pe cealaltă parte. Se scurg pe o hârtie de bucătărie de grosime dublă, se curăță tigaia, se adaugă restul de ulei de măsline și unt și se gătește a doua tranșă în același mod. Se transferă pe o farfurie, se presară coriandru și se însoțesc cu felii de lămâie.

Friptură de miel cu piure de broccoli (4 porții)

În loc de cartofi, se folosește un piure rustic de broccoli.

5 linguri de ulei de măsline extravirgin

4x aprox. 150g fripturi de miel, groase de 2-3 cm

600 g buchețele de broccoli

25 g unt sărat

25 g nuci/semințe de pin

2 linguri de frunze de oregano sau măghiran sau 2 lingurițe de rozmarin tocat grosier

1 lingură oțet balsamic

4 jumătăți de roșii uscate la soare, feliate

Sare de mare, piper negru

Se încălzește o lingură de ulei într-o tigaie mare la foc mediu, se condimentează fripturile de o parte și de alta și se prăjesc timp de aproximativ 5 minute în total, până devin aurii; o ușoară elasticitate a acestora va indica faptul că sunt bine făcute. Se întorc apoi pe o parte pentru a colora grăsimea și se scot pe o farfurie pentru câteva minute.

După ce ați pus fripturile pe foc, fierbeți broccoli timp de aproximativ 6 minute până se înmoaie, apoi scurgeți-l într-o strecurătoare și lăsați-l câteva minute să se usuce la aburi. Se face un piure texturat într-un robot de bucătărie cu untul și câteva condimente.

Se scurge grăsimea de pe tigaie, se adaugă o lingură de ulei în tigaie și se prăjesc nucile/semințele de pin și ierburile aromatice până devin ușor aurii, amestecând frecvent, apoi se adaugă oțetul balsamic și se stinge pentru a reduce la jumătate. Se ia de pe foc și se amestecă cu 3 linguri de ulei și roșiile uscate la soare, care trebuie să se încălzească. Se servește cu lingura peste miel și broccoli.

Burgeri cu busuioc și tzatziki (4 porții)

Puteți înlocui busuiocul cu mentă, pătrunjel sau arpagic.

8 frunze mici și crocante de salată

100 g tzatziki

4 roșii, tăiate felii subțiri, cu miezul înlăturat

Burgeri

50 g frunze de busuioc

1 linguriță de sumac

1 cățel de usturoi, decojit

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

500-600 g carne tocată de vită sau miel

Sare de mare, piper negru

Se pun toate ingredientele pentru burger, cu excepția mielului, într-un robot de bucătărie și se face un piure grosier. Se amestecă cu carnea de miel într-un castron mare și se formează 8 burgeri, modelând bile din amestec de mărimea unei clementine.

Încălziți o tigaie mare la foc mediu și prăjiți burgerii în loturi timp de aproximativ 2 minute pe fiecare parte, până devin aurii și fermi când sunt presați, scurgând grăsimea din tigaie atunci când este necesar. Se așază câțiva dintre aceștia într-o frunză de salată, se așază deasupra câteva roșii și se condimentează, apoi se umplu cu tzatziki și se înconjoară cu o a doua frunză.

Dovlecel la cuptor și pilaf de quinoa (4 porții)

Pulpa a 2 avocado medii

2-3 lingurițe de suc de lămâie, plus felii pentru servire

600 g dovlecei, cu capetele tăiate, tăiați în două pe lungime și feliați gros

4 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 rădăcini proaspete de turmeric de 4-5 cm, curățate de coajă

3 cm de ghimbir proaspăt, decojit

1 linguriță de ardei iute roșu tăiat mărunt

2 căței de usturoi, curățați de coajă

1 pachet de 250 g de quinoa "gata de consum", de exemplu roșie și albă, mărunțită pentru a separa boabele

O mână mare de coriandru tocat groscior, plus un pic în plus pentru a servi

30 g de nuci/semințe de pin

Sare de mare, piper negru

Preîncălziți cuptorul la 230°C ventilator/250°C electric. Se bate avocado cu suc de lămâie după gust și condimente. Se pune într-un castron mic, se acoperă și se dă la rece. Se aranjează dovlecelul tăiat felii pe baza unui vas mare de prăjit. Se stropesc cu 2 linguri de ulei, se condimentează și se amestecă. Se prăjesc timp de 15 minute.

Între timp, amestecați turmericul, ghimbirul, ardeiul iute și usturoiul într-un robot de bucătărie până obțineți o pastă grosieră. Se transferă într-un bol mic și se adaugă o lingură de ulei. Se desfac dovleceii cu o spatulă, se stropesc cu pastă și se amestecă pentru a-i acoperi. Se dau din nou la cuptor pentru încă 10-15 minute, până devin ușor aurii.

Se pune quinoa peste dovlecei, se stropește cu încă o lingură de ulei și se amestecă, apoi se încorporează coriandrul. Se servește avocado peste pilaf, presărat cu nuci/semințe de pin și încă puțin coriandru. Se însoțește cu felii de lime.

