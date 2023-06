Preşedintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, a declarat luni, 5 iunie, în contextul grevei generale din educație, că este important existe o lege unică de salarizare coerentă.

”Toată lumea vorbeşte de reforma administraţiei publice centrale şi locale, asta nu se face în an electoral. (...) Noi nu facem niciodată, suntem mereu în an electoral. Nu facem aceste reforme care ar fi absolut necesare şi da, trebuie să spunem că în tot acest sistem sunt mari inechităţi”, a declarat Csaba Asztalos la Prima News.

El a explicat că a fost adoptată legea unică de salarizare în 2017, care a stabilit un standard echitabil pe grile, în tot sistemul public, şi la o lună, două, ”se vine cu proiecte de lege în care mai acordăm 25% spor de complexitate la instituţia X, 30% spor pentru instituţia Y ”.

”Tot acest sistem unitar de salarizare nu mai este demult unitar, s-a dat totul peste cap şi este o inechitate majoră. Prorogăm implementarea acestor termene din legea unică de salarizare şi de aceea am ajuns unde am ajuns cu greva în educaţie, pentru că s-a prorogat ani de zile aşezarea pe grilă a acelor angajaţi din sistemul de educaţie şi atunci discrepanţele au fost foarte mari între salariaţi. Şi am un funcţionar public care este pe funcţie de execuţie într-un minister şi are salariul mai mare decât un secretar de stat, de exemplu, care este ordonator principal de credite. Nu este în regulă, nu este echitabil din punctul meu de vedere”, a explicat Asztalos.

El a criticat și decizia de acordare a unor sporuri.

”Important ar fi să avem o lege unică de salarizare coerentă şi care nu să fie ciuruită a doua zi după ce a fost publicată în Monitorul Oficial prin tot felul de shortcut-uri, scurtături, printr-un proiect de lege, prin diferite sporuri inventate ca o instituţie sau alta sau un domeniu sau altul să îşi mărească salariul. De exemplu sporul de complexitate. Eu nu aş acorda nici sporul de doctorat, dacă mă întrebaţi pe mine”, a mai spus Csaba Asztalos.