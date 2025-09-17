Sistemul de transport paralizat de o grevă generală într-o țară europeană. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un avertisment românilor care au planificate călătorii

Greva vca afecta zborurile din Franța FOTO Facebook/Paris Aéroport

Românii care se află sau intenționează să călătorească în Franța sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe că joi, 18 septembrie, sindicatele din transporturi, sănătate, educație și servicii publice vor declanșa o grevă generală. Sunt așteptate perturbări majore în traficul urban, feroviar și aerian, dar și manifestații de amploare la Paris și în alte orașe.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane și interurbane, în special cele din regiunea pariziană, cele feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire și CFDT Cheminots) și aeriene (CGT Air France), învățământ (FSU-SNUipp și SNES-FSU), servicii publice (CGT, CFDT și FO), sănătate (sindicatul farmaciștilor și FFMKR) au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi, 18 septembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Potrivit sursei citate, în acest context, sunt preconizate perturbări semnificative ale transportului urban și interurban, ale traficului feroviar și aerian. Totodată, este de așteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învățământ și servicii publice, adaugă MAE.

De asemenea, sunt anunțate importante manifestări publice în capitala Paris, dar și în alte orașe din Franța.

Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar, în timp real.

Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Potrivit MAE, informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt rugați să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols și ale aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de urgență, astfel: Consulatul General al României la Paris: +33680713729; Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164; Consulatul General al României la Lyon: +33643627736; Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022, menționează aceeași sursă.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, https://lyon.mae.ro, https://marsilia.mae.ro, https://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro.

