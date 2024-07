Angajaţii gigantului sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung au demarat luni, 8 iulie, o inedită grevă generală de trei zile, a anunţat liderul unui sindicat care reprezintă câteva mii de salariaţi, avertizând că protestul ar putea afecta producţia de cipuri de memorie, transmite AFP.

Samsung Electronics este unul dintre cei mai mari producători mondiali de smartphone-uri şi unul dintre puţinii producători de cipuri de memorie cu valoare adăugată mare utilizate pentru Inteligenţa Artificială (IA).

"Greva a început astăzi", a declarat Son Woo-mok, liderul National Samsung Electronics Union. "Protestul de astăzi nu este decât începutul", a adăugat Son Woo-mok.

Câteva mii de muncitori s-au strâns în faţa uzinei de semiconductori de la Hwaseong, Gyeonggi, la o oră sud de capitala Seul. Potrivit sindicatului, aproximativ 5.200 de persoane care lucrează în această uzină, de la producţie şi până la dezvoltare, s-au alăturat mişcării de protest.

On a rainy Monday, employees of Samsung Electronics gathered at the Hwaseong Nano City to declare a three-day strike pic.twitter.com/XFDgSpBz73