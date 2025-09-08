Profesorii iau în calcul greva generală. A doua zi din noul an școlar ar putea începe cu “boicotarea activității didactice”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:45
Protest al profesorilor FOTO: Captură video/Facebook/Fsli Romania

Sindicatele de învățământ au protestat în prima zi de școală. Liderii au avut discuții și cu președintele Nicușor Dan.

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat luni, 8 septembrie, după discuțiile pe care liderii sindicatelor din educație le-au avut cu președintele Nicușor Dan, că profesorii iau în calcul declanșarea grevei generale în învățământ.

Nistor a anunțat la România TV că ziua de marți, a doua din noul an școlar, ar putea începe în școli cu „boicotarea activității didactice”.

Sindicatele au cerut demiterea ministrului Educației, Daniel David, însă șeful statului nu a avut nicio reacție, “doar a zâmbit”.

Nistor a anunțat și că o altă nemulțumire este legată de măsurile de austeritate care afectează profesorii, însă președintele a cerut “o păsuire” de două luni pentru o analiză.

„Drept urmare, i-am comunicat președintelui că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu boicotarea activității didactice.

Luăm în calcul și declanșarea grevei generale. Totul depinde de decizia colegilor noștri cărora le cerem să nu cedeze presiunilor”, a mai declarat Marius Nistor.

Câteva mii de cadre didactice din toată țara au ajuns, luni, la Palatul Cotroceni, unde protestează împotriva măsurilor luate de Guvern în ceea ce privește sistemul de Educație din România.

Ei s-au strâns în jurul orei 10:00 în Piața Victoriei și au plecat în marș pentru a picheta Palatul Cotroceni.

Coloana de manifestanți s-a întins pe o distanță de peste un kilometru.

Prin acest protest, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' și Federația Națională Sindicală 'Alma Mater' urmăresc să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior, precum și asupra faptului că salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ, dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educației.

'Creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă și, nu în ultimul rând, creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori - toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite. (...) Mesajul nostru este unul clar: lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă, este o luptă pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător, un sistem în care fiecare dintre noi - profesor, director, inspector - să își poată desfășura activitatea cu profesionalism și demnitate. Suntem convinși că măsura creșterii obligației de catedră pentru directori și inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcții și se impune să luptăm împreună și pentru abrogarea acestei măsuri anti-educație', au transmis organizațiile sindicale.

