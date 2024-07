Gigant al tehnologiei zguduit de o grevă pe perioadă nelimitată. „Vor trebui să îngenuncheze şi să se aşeze la masa negocierilor” FOTO/VIDEO

Un sindicat care reprezintă zeci de mii de salariaţi de la gigantul sud-coreean Samsung Electronics a anunţat miercuri, 10 iulie, că va prelungi, pe durată nelimitată, o grevă generală de trei zile, în ideea de a forţa conducerea companiei să vină la negocieri, transmite AFP.

Aceasta este cea mai mare acţiune de protest din istoria grupului Samsung şi creşte presiunile asupra echipei manageriale, care săptămâna trecută a anunţat că se aşteaptă la o creştere de 15 ori în ritm anual a profitului operaţional în trimestrul al doilea.

"Declarăm cea de-a doua grevă generală pe durată nelimitată, începând din 10 iulie, după ce am aflat că echipa managerială nu este dispusă să negocieze ca urmare a primei greve generale", a anunţat Sindicatul naţional de la Samsung Electronics (NSEU), într-un comunicat de presă.

Samsung workers begin a three-day strike in South Korea to demand pay rise pic.twitter.com/n13hZF9BjK

Peste 5.000 de angajaţi de la Samsung Electronics au încetat luni, 8 iulie, lucrul, pentru ceea ce urma să fie o grevă de trei zile, după eşecul negocierilor cu privire la salarii şi avantaje sociale. Greva generală de trei zile care a început luni vine după o grevă de o zi care a avut loc în luna iunie, aceasta fiind prima acţiune de acest tip în cadrul unei companii care a funcţionat timp de mai multe decenii fără sindicate.

National Samsung Electronics Union numără aproximativ 30.000 de membri, adică mai mult de o cincime dintre efectivele totale ale companiei.

Conducerea de la Samsung a afirmat că greva nu va afecta producţia. "Samsung Electronics va veghea ca nicio perturbare să nu apară pe liniile de producţie", a afirmat un purtător de cuvânt.

On a rainy Monday, employees of Samsung Electronics gathered at the Hwaseong Nano City to declare a three-day strike pic.twitter.com/If0hG5yDgW