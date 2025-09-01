E grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale

Sindicatul salariaților din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a declanșat, începând de luni, 1 septembrie, o grevă japoneză care va dura cinci zile. Angajații ANCOM protestează împotriva proiectului menit să eficientizeze activitatea Autorității.

Guvernul Bolojan își va asuma luni, 1 septembrie, răspunderea, în Parlament, pe mai multe pachete legislative, între care și cel care vizează reorganizarea ANCOM, ASF și ANRE. Actul normativ prevede reduceri de personal și tăieri salariale pentru lucrătorii celor trei instituții, scrie B!TV.

Guvernul a definitivat proiectul prin care impune ANRE, ASF, ANARC să prezinte noi organigrame până pe 30 septembrie 2025, în cadrul Comisiilor parlamentare de buget-finanțe. Acestea trebuie să prevadă o scădere cu 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport.

Din acest motiv, reprezentanții angajaților ANCOM au transmis o scrisoare către conducerea instituției în care aduc la cunoștință motivele declanșării acestui protest. Potrivit documentului, citat de Profit.ro, începând cu 1 septembrie, ora 10, membrii Sindicatului Salariaților din Autoritatea de Reglementare în Comunicații și ceilalți angajați ai autorității au declanșat greva generală.

Revendicările angajaților ANCOM

Angajații ANCOM au atras atenția asupra următoarelor prevederi din actul normativ care vizează instituția în care lucrează:

Art. 1 alin. (1) și (2) – Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor de suport, începând cu 1 ianuarie 2025, măsură care riscă să ducă la o scădere semnificativă a capacității instituției de a-și îndeplini atribuțiile și la o supraîncărcare a personalului rămas;

Art. 1 alin. (3) – Referirea la eficientizarea cheltuielilor financiare fără o analiză reală a impactului asupra calității activităților administrative și fără consultarea partenerilor sociali, ceea ce contravine principiului dialogului social și transparenței decizionale;

Art. 1 alin. (4) – Reorganizarea activității în baza unor criterii strict bugetare, fără a ține cont de specificul și complexitatea atribuțiilor ANCOM, ceea ce poate genera disfuncționalități majore și pierderea specialiștilor cu experiență. Art. 1 alin. (5) și (6) – Limitarea funcțiilor suport și impunerea unui prag minim de 20% pentru structurile organizatorice, care nu reflectă realitatea necesarului operațional și poate bloca desfășurarea activităților curente în condiții normale;

Art. 1 alin. (7) – Posibilitatea ca funcțiile de conducere să fie reorganizate și reduse fără criterii clare și obiective, fapt ce poate conduce la arbitrar și instabilitate managerială. Toate aceste prevederi sunt de natură să afecteze: stabilitatea locurilor de muncă; calitatea și promptitudinea serviciilor publice oferite; independența și profesionalismul instituției; echilibrul între eficiență financiară și interes public.

