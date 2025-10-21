Judecătorii de la Curtea de Apel București își "suspendă" protestul și își reiau activitarea, după ce CCR a respins legea care ar fi redus pensiile magistraților

Curtea de Apel București anunță că judecătorii de la această instituție au decis "suspendarea protestului şi reluarea activității de judecată începând cu data de 23.10.2025".

Această decizie s-a luat în Adunarea Generală a judecătorilor de la CAB, din data de 21 octombrie 2025.

Comunicatul CAB, transmis la data de 21 octombrie, nu precizează ce înseamnă "suspendarea protestului" și nici nu indică motivele acestei decizii.

Totuși, se poate deduce că decizia judecătorilor de la CAB de a-și relua activitatea s-a datorat sentinței pe care, cu o zi înainte, a pronunțat-o CCR - aceea de a declara ca neconstituțională legea care ar fi modificat pensiile magistraților. Această lege, pentru care premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, ar fi redus pensiile speciale ale magistraților și ar fi crescut vârsta de ieșire la pensie a acestora.

CCR a declarat legea ca neconstituțională după ce a analizat o sesizare de neconstituționalitate care îi fusese transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). CCR este alcătuită din nouă judecători iar decizia de neconstituționalitare s-a luat cu 5 contra 4 voturi.

După aflarea deciziei CCR, președintele Nicușor Dan a declarat că, totuși, sistemul de pensii va fi modificat, iar pentru acest lucru partidele din coaliția de guvernare vor întocmi, probabil, un nou proiect de lege, care să răspundă tuturor exigențelor CCR. În cazul legii care a fost declarată neconstituțională, CCR a luat această decizie întrucât a constatat că proiectul ei nu avusese avizul CSM.

