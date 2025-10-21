Judecătorii de la Curtea de Apel București își "suspendă" protestul și își reiau activitarea, după ce CCR a respins legea care ar fi redus pensiile magistraților

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 16:50
174 citiri
Judecătorii de la Curtea de Apel București își "suspendă" protestul și își reiau activitarea, după ce CCR a respins legea care ar fi redus pensiile magistraților
Simbolul Justiției - FOTO Hepta

Curtea de Apel București anunță că judecătorii de la această instituție au decis "suspendarea protestului şi reluarea activității de judecată începând cu data de 23.10.2025".

Această decizie s-a luat în Adunarea Generală a judecătorilor de la CAB, din data de 21 octombrie 2025.

Comunicatul CAB, transmis la data de 21 octombrie, nu precizează ce înseamnă "suspendarea protestului" și nici nu indică motivele acestei decizii.

Totuși, se poate deduce că decizia judecătorilor de la CAB de a-și relua activitatea s-a datorat sentinței pe care, cu o zi înainte, a pronunțat-o CCR - aceea de a declara ca neconstituțională legea care ar fi modificat pensiile magistraților. Această lege, pentru care premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, ar fi redus pensiile speciale ale magistraților și ar fi crescut vârsta de ieșire la pensie a acestora.

CCR a declarat legea ca neconstituțională după ce a analizat o sesizare de neconstituționalitate care îi fusese transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). CCR este alcătuită din nouă judecători iar decizia de neconstituționalitare s-a luat cu 5 contra 4 voturi.

După aflarea deciziei CCR, președintele Nicușor Dan a declarat că, totuși, sistemul de pensii va fi modificat, iar pentru acest lucru partidele din coaliția de guvernare vor întocmi, probabil, un nou proiect de lege, care să răspundă tuturor exigențelor CCR. În cazul legii care a fost declarată neconstituțională, CCR a luat această decizie întrucât a constatat că proiectul ei nu avusese avizul CSM.

Theodor Paleologu critică extrem de dur decizia CCR privind pensiile speciale: "O crimă care pune în pericol însăși supraviețuirea democrației în țara noastră"
Theodor Paleologu critică extrem de dur decizia CCR privind pensiile speciale: "O crimă care pune în pericol însăși supraviețuirea democrației în țara noastră"
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică extrem de dur Curtea Constituțională a României (CCR), pentru decizia de neconstituționalitate pronunțată asupra Legii...
Cum a apărut ideea de referendum pentru pensiile speciale. „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate”
Cum a apărut ideea de referendum pentru pensiile speciale. „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate”
Coaliția de guvernare a discutat despre organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în timpul ședinței de marți, 21 octombrie, și a fost propusă organizarea votului simultan cu...
#greva judecatori, #curtea de apel bucuresti, #judecatori, #CAB, #CCR, #pensii speciale magistrati, #pensii speciale magistrati CCR , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
Digi24.ro
Nicolas Sarkozy a cerut sa fie eliberat imediat dupa a intrat pe poarta inchisorii. Cum l-au intampinat detinutii
DigiSport.ro
Edi Iordanescu a luat decizia si polonezii au reactionat: "E 'cutremur' la Legia. Soc la club"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Motivul stupid pentru care un român a fost prins la furat în Austria. După ce a fost condamnat, a rostit o declarație de dragoste bizară
  2. Mașină lovită de un tren în Dâmbovița. Șoferul autoturismului a decedat
  3. Judecătorii de la Curtea de Apel București își "suspendă" protestul și își reiau activitarea, după ce CCR a respins legea care ar fi redus pensiile magistraților
  4. Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Generalul maior Florentina Ioniță, trecută în rezervă de președintele Nicușor Dan. "O armată puternică înseamnă și integritate"
  5. ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare. "Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF aveți???"
  6. Polonia nu îi garantează libertatea lui Putin dacă avionul său va survola țara în drum spre Ungaria. Anunțul amenințător de la Varșovia și reacția furioasă a Moscovei
  7. „Puterea” aeriană a Rusiei s-a dezumflat lângă o pistă militară
  8. Avocat trimis în judecată după ce a lovit un jandarm la protest pro-Georgescu
  9. Consiliul Superior al Magistraturii explică de ce a respins CCR „în mod firesc” proiectul de reformă a pensiilor magistraților. „Aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic”
  10. Datorii și conflicte la vârful CFR. Ministrul Transporturilor pune tunurile pe operatorul feroviar care a suspendat mai multe trenuri din cauza unor datorii