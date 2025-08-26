Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, contestă decizia magistraților din România de a intra în grevă. Aceștia au anunțat marți, 26 august, că vor suspenda activitatea în semn de protest față de proiectul privind amputarea pensiilor speciale.

„Conform legii, greva nu este permisă pentru acest tip de activitate”, a declarat oficialul de la Ministerul Justiției, pentru Euronews.

Procurorii trebuie să se gândească și la interesul public, este de părere Marinescu.

„Nu spunem că cineva poate sau nu poate să protesteze. Trebuie să respecte legea în primul rând, dar trebuie să aibă în vedere și cetățenii (...)

Reprezentanților mediului judiciar le transmit un mesaj de dialog și de responsabilitate pentru că trebuie să acționăm în limitele legii și în interesul cetățeanului”, a explicat oficialul din guvern.

Reprezentantul MJ a explicat că nu a primit vreo informare de la procurori, încă, privind intenția de protest.

„Deși, potrivit Constituției, activitatea procurorilor se desfășoară sub autoritatea ministrului Justiției, în condițiile constituționale și ale legii, Ministerul Justiției nu a fost informat de către Parchetul General cu privire la o astfel de intenție sau astfel de decizie.

Nu am primit niciun fel de astfel de comunicare instituțională din partea Parchetului General. (...) Orice categorie profesională are dreptul să-și exprime nemulțumirile care pot să fie și justificate din perspectiva respectivei categorii profesionale, cu respectarea legii. Justiția este un serviciu public esențial pentru desfășurarea normală a vieții publice”, a explicat Marinescu, pentru sursa citată.

Ads

Tot mai mulți magistrați se pregătesc să paralizeze sistemul de justiție

Inițial, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți, 26 august, mai multe acțiuni de protest față de legea prin care Guvernul vrea reducerea pensiilor pe care le încasează magistrații, precum și creșterea vârstei de pensionare.

Ulterior, curțile de apel din București, Galați, Oradea, Constanța și Alba Iulia au anunțat, de asemenea, că se vor alătura protestelor.

„Proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal-bugetare adoptate în cursul acestui an”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Ads