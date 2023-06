Cu cât vor crește salariile profesorilor în realitate. Exemple de majorări nete, în funcție de grad și vechime și sporurile pe care le primesc

Ministerul Educației a postat pe pagina oficială de Facebook mai multe exemple de majorări salariale în rândul profesorilor, în funcție de grad și vechime, după adoptarea Ordonanței de Urgență.

De exemplu, salariul net al unui profesor cu studii superioare, gradul didactic I și peste 25 de ani vechime va crește de la 3.985 lei la 4.707 lei. Adică o majorare de 18,1%. La asta se adaugă sporul de 10% de solicitare neuropsihică, dar și alte sporuri, după caz.

Salariul net al unui profesor cu studii superioare de lungă durată, cu definitivat și 5-10 ani vechime va crește de la 2.713 lei la 3.365 lei. Acest lucru înseamnă o majorare de 24%. Se adaugă sporul de 10% de solicitare neuropsihică, dar și alte sporuri.

Iar salariul net al unui profesor cu studii superioare de lungă durată, profesor debutant, va crește de la 2.376 lei la 2.956 lei. Adică o majorare de 24,4%. Se adaugă sporul de 10% de solicitare neuropsihică, dar și alte sporuri.

Profesorii pot beneficia de mai mult sporuri, pe lângă cel de 10% de solicitare neuropsihică:

dirigenție: 10%

învățământ special: 15%

învățământ simultan: 7 - 20%

predare în zonă izolată: 3 - 20%

predare în penitenciar: 15%

gradație de merit: 25%

Ordonanța de Urgență

Guvernul a aprobat joi ordonanţa care stabileşte majorări ale salariilor în învăţământ, cu 1000 de lei brut pentru cadrele didactice şi cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic.

"Iată că, după ce săptămâna trecută Anexa 8 din Legea salarizării, tot la decizia Coaliţiei a fost aprobată în Guvernul României, şi anume atingerea grilei prevăzută în Legea 153, astăzi, prin decizia coaliţiei s-au aprobat două lucruri majore. Odată s-au luat în calcul cerinţele sindicatelor şi s-au mărit pe brut cu 1.000 lei salariile tuturor persoanelor care sunt cadre didactice şi nedidactice cu 400, dar şi didactice auxiliare tot cu 1000. După cum bine ştiţi pe site-ul Ministerului Muncii şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, aseară s-au postat în transparenţă publică. În urma dezbaterilor publice s-au mai identificat câteva categorii care nu erau şi nu făceau parte din anexa cu salarizarea şi a fost rezolvat şi acest aspect astăzi în ordonanţa de urgenţă. Aşa cum s-a decis şi coaliţia şi domnul prim-ministru astăzi vom continua discuţiile cu sindicatele pentru noua grilă de salarizare, bineînţeles cu sindicatele din educaţie în primul rând, după care urmează celelalte sindicate", a spus Budăi, la finalul şedinţei de Guvern.

Acesta a precizat că speră ca astăzi, "simbolic, de 1 iunie, să închidem această perioadă prin care am trecut în ultimul timp, copiii să se poată poată întoarce la şcoală şi părinţii să fie liniştiţi".

Salariile de bază ale lucrătorilor din sistemul de învăţământ cresc de la 1 iunie 2023, această majorare reprezentând un avans din creşterile salariale de care ar urma ca aceştia să beneficieze de la data de 1 ianuarie 2024, potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat, publicată miercuri seara pe site-ul Ministerului Muncii.

"Începând cu data de 1 iunie 2023 se majorează salariile de bază: a) personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1.000 de lei brut pe fiecare funcţie; b) personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie", se spune în document.

Majorările se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, iar impactul financiar asupra bugetului general consolidat pentru anul curent se ridică la 2,168 miliarde de lei.

De majorările salariale prevăzute în OUG beneficiază personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.

De asemenea, s-a convenit asupra faptului că, în noua Lege a salarizării, salariul mediu brut al debutantului/asistentului universitar urmează să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pentru o perioadă de trei ani, după cum urmează: 40% în primul an, 30% în al doilea an şi 30% în al treilea an.

Greva continuă

Sindicatele din Educaţie au respins și joi, 1 iunie, oferta guvernului privitoare la majorările salariale.

Anunțul a fost făcut după o nouă rundă de consultări.

În ședința de guvern care a avut loc joi, 1 iunie, înaintea întâlnirii, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că va fi adoptată o ordonanță de urgență care va modifica ”radical” modul de salarizare în educație.

Potrivit ministrului Muncii, Marius Budăi, ordonanţa de urgenţă adoptată joi prevede majorarea salariului brut al tuturor cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare cu 1.000 de lei şi o creştere cu 400 de lei pentru cele nedidactice.

Răspunsul sindicaliștilor

Liderii sindicatelor din educație au reamintit că cererea lor este aceea ca grila de salarizare negociată cu Ministerul Educației să se aplice integral începând din această lună. Practic, greva generală din învățământ continuă.

”Mandatul din partea colegilor noștri este foarte clar: grila de salarizare care a fost negociată cu Ministerul Educației să fie pusă în aplicare în integralitate începând din această lună. Nu există un alt mandat, nu avem ce discuta în afara mandatului respectiv, iar de marți încolo colegii noștri vor continua acțiunea de protest, ei fiind singurii în măsură să decidă altceva”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, după negocieri.

Acesta a transmis că greva se va încheia doar după ce revendicărilor sindicaliștilor vor fi rezolvate, precizând că oferta guvernului prezentată joi era deja cunoscută.

”Ne-au chemat să ne anunțe că a trecut acest proiect de ordonanță de urgență și el ar trebui adus la cunoștința colegilor din unitățile de învățământ. Ei îl cunosc în momentul de față, nu există niciun element de noutate, știu despre ce e vorba”, a adăugat Nistor.

Și președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, s-a arătat nemulțumit de faptul că grila de salarizare se va aplica în decurs de 3 ani.

”Mandatul pe care l-am primit a fost acela de a respinge oferta. Oamenii au semnat pentru grevă generală, oamenii decid dacă ea încetează sau nu, așa că așteptăm concret săptămâna viitoare ce se întâmplă mai departe. Până în acest moment, oamenii au spus că nu este acceptat ca această grilă să se aplice în trei ani, ci mult mai repede. Oamenii doresc o mărire de 25% a salariului, ori, dacă ne uităm la acea mie de lei, nu se ajunge la acest procent, lucrurile sunt foarte simple. Apreciem faptul că ordonanța a fost dată, numai că orizontul de timp propus de Guvern de trei ani nu este acceptat”, a spus Hăncescu.