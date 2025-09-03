"Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ", avertizează Bolojan. De ce crede premierul că demersul profesorilor este forțat

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:57
"Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ", avertizează Bolojan. De ce crede premierul că demersul profesorilor este forțat
Protest al profesorilor FOTO: Captură video/Facebook/Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

„Toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, el susținând astfel că o eventuală grevă în sistemul de învățământ „nu se justifică”.

30 de mii de profesori sunt așteptați în stradă pe 8 septembrie, în prima zi de școală, pentru a protesta în fața Guvernului față de legea 141/2025 care crește norma didactică, scade valoarea la care profesorii sunt plătiți la plata cu ora, taie bursele elevilor și studenților și care a dat peste cap întregul sistem de învățământ cu doar câteva săptămâni înainte să înceapă anul școlar 2025-2026.

La Europa FM, Bolojan le-a transmis un mesaj cadrelor didactice:

"Sunt convins, având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați, deci nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învățământ nu au normă întreagă. În momentul de față, nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ. Sper să nu ajungem acolo, cu toate discursurile și cu toate discuțiile, uneori contondente, care au avut loc, cel puțin din declarațiile sindicatelor".

El a menționat că este 'foarte probabil' să nu participe la vreo festivitate organizată cu prilejul deschiderii anului școlar.

'Particip, în general, destul de rar la acest tip de festivități. Cred că, în contextul atmosferei pe care o avem în această perioadă, cred că luni va fi o zi de lucru bună la Guvern', a mai spus el.

Premierul a subliniat că nu au fost diminuate salariile profesorilor, însă în urma creșterii normei didactice cu două ore, cadrele didactice vor lucra cu 10% mai mult.

'Această măsură a fost luată datorită normei didactice de 16 ore sau de 18 ore pentru cei debutanți, care era una dintre cele mai mici din Europa. Acesta este adevărul, oricât s-ar supăra, impus și de constrângerile pe care le avem. E adevărat că numărul de norme didactice care erau la plata cu ora - aproximativ 30.000 de norme didactice față de cele 150.000 de posturi de titular - s-a redus la jumătate. Și vor fi sau mai puțini suplinitori în sistemul de învățământ, sau mai puține ore disponibile la plata cu ora. Aceasta este realitatea de la caz la caz', a declarat Bolojan.

El a mai precizat că plata pe oră a fost diminuată deoarece era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar. Decizia a fost impusă de realitatea economică actuală, a menționat prim-ministrul.

'Plata pe oră a scăzut pentru că era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar și aproape dublă față de plata cu ora normală. Prin urmare, s-a dus la același nivel. Și, da, sunt de acord că fiecare om care poate câștiga la plata cu ora o sumă mult mai mare este mai stimulat să facă acele ore suplimentare. Dar acestea sunt datele... A luat aceste decizii Guvernul și acestea sunt posibilitățile pe care le avem în acest moment. A spune alte lucruri... i-am minți pe români. Și eu caut să le spun adevărul', a mai declarat premierul.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a anunțat marți, 2 septembrie, proteste în continuare și a spus că sindicatele nu vor participa la festivitățile din 8 septembrie dedicate începutului de an școlar, pe care le consideră „lipsite de conținut”. În același timp, s-a cerut demiterea ministrului Educației, Daniel David.

Nistor a avertizat că protestele nu se vor opri.

„Le-am recomandat primarilor, recomandăm clasei politice: pe 8 septembrie să se țină la distanță de școală!”, a spus liderul sindical.

