O nouă rundă de negocieri eșuate între guvern și profesori: ”Protestul de marți se menține”

Liderul federației sindicale din învățământ Spiru Haret s-a întâlnit la negocieri cu ministrul Muncii, Marius Budăi, luni, 29 mai, în contextul grevei cadrelor didactice, însă nici de această dată nu au ajuns la un numitor comun.

Sindicaliștii au transmis în urma întâlnirii că nu au fost găsite soluții agreate de ambele părți, drept urmare protestul anunțat marți, 30 mai, la Cotroceni, se menține.

”Am repetat și azi revendicările: majorare salarială până la finalul anului și garanția printr-un act normativ că profesorul debutant va avea salariul cel puțin egal cu salariul mediu brut. Am propus coeficientul de ierarhizare 1 să fie multiplicat cu 3.000 de lei, nu cu 2.500 de lei, ca acum. A rămas ca ministrul Muncii să prezinte în coaliție propunerea noastră și să o analizeze pentru a veni rapid cu un răspuns. Am convenit să ne întâlnim în perioada următoare pentru grilă. Protestul de marți se ține. Majorarea salarială cerută pentru acest an e de 25%. (...) Nu înțelegem de ce a fost o pauză de 3 zile de negocieri, ei știau încă de vineri propunerile noastre. Atrag respectuos atenția că majoritatea profesorilor sunt în grevă”, a declarat un reprezentant al federației după întâlnire.

Cele trei federații sindicale din învățământ îi cer președintelui Klaus Iohannis să le primească la discuții mâine, la ora 15:30, în ziua în care este anunțat un miting masiv al profesorilor care începe la ora 11:00 în Piața Victoriei și este programat să se încheie la 15:30, în fața Palatului Cotroceni.

„Suntem deja în a șasea zi de grevă generală, iar revendicările legitime ale salariaților din învăţământ au primit un răspuns total nesatisfăcător din partea Guvernului României”, spun sindicatele din educație în invitația trimisă lui Iohannis și în care îi amintesc că nu i-a primit la discuții la începutul lunii mai, înainte de a declanșa protestele.