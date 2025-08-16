Planurile profesorilor privind greva, năruite. Cum ar putea fi obligați să meargă la ore: „Noi nu avem fond de grevă în sindicat, este ridicol”

Având în vedere amenințarea sindicatelor că nu vor începe noul an școlar, din cauza măsurilor de austeritate anunțate, au existat speculații potrivit cărora Daniel David va evita greva folosind promisiunea că noua lege a salarizării unitare va aduce creșteri de venituri.

Într-un interviu acordat Ziare.com, Daniel David a fost întrebat despre planurile sale pentru a-i atrage pe tinerii cu studii superioare către profesie. Ministrul Educației a explicat că, odată aplicată legea salarizării unitare, salariul unui profesor debutant ar urma să fie aliniat la nivelul salariului mediu brut pe economie.

„Noi trebuie să avem punctul de start pentru profesorul debutant și pentru asistentul universitar, pornind de la salariul mediu brut pe economie și de acolo, după aceea, să crească salariul în funcție de vechime, gradele didactice pe care le ai. Și, de asemenea, va fi important, după ce ne stabilizăm financiar ca țară, să avem un sistem prin care, dincolo de salariu, prin indicator de performanță, să poți să crești veniturile”, a declarat ministrul, în interviul oferit la începutul lunii.

Întrebat de când vor intra în vigoare noile măriri, Daniel David a răspuns că „în noua lege a salarizării unitare, care are ca termen anul viitor”.

Datele oficiale arată că, în luna martie 2025, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.495 lei, în creștere cu 563 lei (+6,3%) față de februarie, iar salariul mediu net a fost de 5.691 lei, potrivit Institutului Național de Statistică.

Profesorul sindicalist Alexandru Mihai Mihalcea a declarat, pentru Ziare.com, că acea creștere oricum reprezintă victoria profesorilor după greva de acum doi ani de zile.

„Negocierea de care vorbește el am câștigat-o prin grevă și prin ordonanța de urgență care a urmat după grevă. Așa că, dacă el spune „vă dau asta”, am câștigat deja aia. Nu faci nimic decât să respecți legea, domnule, deci nu-mi spune că mărești salariile. Nu, doar urmezi legea, pe care, oricum, ai încălcat-o”, a explicat sindicalistul.

Sindicatele nu au fond de grevă

Întrebat dacă sunt șanse ca Ministerul Educației să îi convingă pe profesori să nu intre în grevă, cu promisiunea că vor crește salariile de anul următor, Alexandru Mihai Mihalcea a declarat că rezolvarea stă doar în mâinile sindicatelor, care nu beneficiază de fond de grevă.

„Totul ține de cât de bine vor fi informați profesorii de către liderii sindicatelor, dacă sindicatele vor reuși să mobilizeze și să informeze oamenii că trebuie să lupte pentru aceste drepturi, ca următoarele abuzuri să nu apară. Dacă nu facem grevă și nu ne opunem acum, eu cred că vor urma și alte abuzuri. O mare problemă a sindicatului profesorilor este că nu avem fond de grevă.

Noi nu avem fond de grevă în sindicat, ceea ce mi se pare cea mai stupidă chestiune pe care am auzit-o. Sindicatul ne dă niște bani de Crăciun, spre exemplu — 100 de lei, 150 de lei. Banii aceia ar trebui investiți într-un fond de grevă, nu să fie dați de Crăciun. Este ridicol ce fac liderii sindicatului.

Și un fond de grevă este cea mai puternică unealtă de negociere. Statul spune: „Bine, și ce aveți de gând să faceți? Nu vă dăm niciun salariu dacă intrați în grevă.” Și tu spui: „Nicio problemă, eu am fond de grevă de trei luni.” Și intimidările se încheie în momentul acela”, a mai explicat sindicalistul.

Profesorii au fost puși să semneze că nu vor intra în grevă

„Politicienii noștri nu sunt atât de abili din multe puncte de vedere, dar la ce se pricep este să fie subversivi și extrem de tenace când vine vorba de viclenie. Și când au dat în vigoare această lege? Când profesorii erau în concediu, deci nu puteam să facem grevă. Și, înainte de a promulga legea, era exact perioada în care trebuia reînnoit contractul colectiv de muncă. Și în contractul colectiv de muncă au introdus un articol care spunea că ar fi ilegal să intrăm în grevă pentru doi ani de zile. Din câte am înțeles, sindicatele au făcut contestație, să vedem ce decizie vom avea”, a mai spus profesorul.

Sindicatele din învățământ afirmă că semnarea contractului colectiv de muncă cu Ministerul Educației nu le înlătură profesorilor dreptul de a declanșa greva, aceasta fiind o reacție la politica economică și socială a Guvernului.

FSLI le-a transmis profesorilor, în cadrul unei informări că, potrivit Legii dialogului social nr. 367/2022 (art. 155), federațiile și confederațiile reprezentative pot declara grevă împotriva politicilor guvernamentale, decizia luându-se conform statutelor interne; ele trebuie să notifice Guvernul, unitățile unde va avea loc greva și angajatorii cu minimum 10 zile înainte și să invite reprezentanții guvernamentali la negocieri, iar declanșarea și încetarea grevei se comunică și inspectoratelor teritoriale de muncă.

„Semnarea contractului colectiv de muncă nu înseamnă că noi, confederații sindicale, reprezentative semnatare a acelui contract nu mai avem posibilitatea declanșării unei posibile greve generale pe măsurile de austeritate luate de către Guvernul Bolojan. Noi nu ne raportăm la contractul colectiv de muncă așa cum le-am raportat în 2023, într-un alt context, când discutam despre cu totul alte programe. Noi ne raportăm în momentul de față la fosta lege a dialogului social, legea 367 din 2022. Ori, în momentul de față se poate declanșa greva generală, dacă așa vor hotărî colegii noștri de sindicat, indiferent că e semnat contractul colectiv de muncă, pe politicile sociale ale Guvernului României”, a explicat Marius Nistor, pentru site-ul edupedu.ro.

