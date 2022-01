Ce spune liderul sindicatului STB despre momentul în care vor reveni șoferii pe trasee

Liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti (STB) Vasile Petrariu a declarat joi, 20 ianuarie, că şoferii STB vor relua munca doar când directorul general al STB va fi demis de Consiliul de Administraţie.

El a precizat că la negocieri, fără el nu va merge nimeni din partea Sindicatului Transportatorilor, răspunzându-i primarului Capitalei care afirmase că doreşte să vorbească cu cei care au făcut grevă dar nu cu consilierul PSD, care a politizat acest protest. Angajaţii STB cer renegocierea contractului colectiv de muncă, prin care să se asigure o creştere salarială de minimum 10%, care să compenseze rata inflaţiei şi preţurile majorate, a mai spus liderul sindicatului.

”Când va înţelege sindicat şi când va înţelege că un dialog social se poartă cu asociaţii sindicale, poate să îşi dea cu părarea. Şi primarul General este adeptul a ceea ce spunea directorul STB, să desfiinţeze asociaţia sindicală. Aşa ceva, după 30 şi ceva de ani de la Revoluţie, nu cred că mai e posibil. La negocieri, fără mine nu va merge nimeni din partea Sindicatului Transportatorilor.

Petrariu a spus că acest conflict poate fi rezolvat instant dacă PNL îşi asumă această răspundere şi îl demit pe actualul director general al STB, prin Consiliul de Administraţie.

”Acesta ar fi primul pas prin care noi am putea debloca această relaţie şi discuţiile care are conduce la reluarea lucrului”, a spus liderul sindicatului.

Vasile Petrariu a precizat că vor relua discuţiile cu noul director al STB, pentru că principala problemă este renegocierea unui nou contract colectiv de muncă.

”Mai mult, salariaţii au foarte multe probleme, legate de baza materială, condiţii de muncă, şi aşa mai departe. Să vii tu director astăzi să inciţi şi să spui despre salariaţii tăi că sunt hoţi, că fură, că vând piese, în condiţiile în care tu nu ai fost în stare să faci o aprovizionare ritmică şi avem peste 300 şi ceva, aproape 400 de vehicule trase pe dreapta, din cauza lipsei pieselor şi materialelor, mie mi se pare...”, a spus Petrariu.

Liderul sindicatului din STB a fost întrebat când vor reveni şoferii STB pe traseu. ”Când directorul general va pleca!”, a răspuns el.

Salariile de la STB

Petrariu i-a acuzat pe cei de la PNL şi USR că doresc să divizeze această societate.

Despre faptul că nu s-a asigurat o treime din capacitatea de transport, aşa cum cere legea, Petrariu a spus că şi angajaţii au această posibilitate de a decide cât să suporte ceea ce se întâmplă cu ei.

”În condiţiile în care oamenii au decis ei că nu se mai poate, asta am făcut astăzi. Am vrut să mă conving, să văd despre ce e vorba, iar oamenii au spus: noi am hotărât să mergem până la capăt”, a arătat el.

Vasile Petrariu a ţinut să îl contrazică pe directorul general al STB care afirmase că salariile sunt foarte mari.

”Salariul unui conducător de vehicul este undeva la 4.200 de lei, în condiţiile în care el lucrează sâmbetele, duminicile, sărbătorile legale, ore suplimentare, el nu ia mai mult de 3.500 de lei net, asta înseamnă în jur de 5.600 de lei brut. Dacă ăsta este un salariu foarte mare, în condiţiile în care omul ăla nu are liber, se scoală la 3 dimineaţa şi ajunge acasă la 3 sau 4 după-amiaza, atunci înseamnă că aşa o fi”, a spus Petrariu.

El l-a acuzat pe primarul general că anul trecut a blocat bugetul Capitalei. ”L-au făcut din pix, au tăiat şi au amânat toate investiţiile”, a spus Petrariu, precizând că era obligat să modernizeze toate căile de rurale, în condiţiile în care vor veni cele 100 de tramvaie noi, însă nu a făcut nimic până în momentul de faţă.

Vasile Petrariu a spus că angajaţii cer prin renegocierea contractului colectiv de muncă să se asigure o creştere salarială de minimum 10%, care să compenseze rata inflaţiei şi costurile.

