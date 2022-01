Șmecheria în baza căreia șoferii STB sunt împiedicați de liderii sindicali să reia lucrul

Doar câțiva șoferi STB au îndrăznit să încalce comenzile liderilor sindicali și să reia lucrul, sâmbătă, însă „trădătorii” au fost amenințați și chiar au devenit ținte ale violențelor. Majoritatea șoferilor au rămas în grevă, însă se află între ciocan și nicovală.

Descurajarea reluării transportului în comun s-a realizat prin complicitatea tăcută a liderilor sindicali cu șefii autobazelor. Astfel, conform normelor, pentru a pleca pe traseu, vehiculele STB trebuie să aibă o viză tehnică, de conformitate, a șefilor de la Depouul unde sunt arondați. Aceștia au refuzat, sâmbătă, să semneze fișele tehnice, drept pentru care nici șoferii care ar fi dorit, eventual, să respecte cele două decizii ale Justiției, prin care greva a fost declarată ilegală, nu au putut să revină pe trasee.

De partea cealaltă, pe șoferi îi amenință spectrul desfacerii contractului de muncă. Conform legii, neprezentarea timp de trei zile, nemotivat, la servici, poate fi sancționată cu concedierea. Iar sâmbătă este deja a treia zi de când transportul în comun a fost oprit, în condițiile în care prima decizie a instanței a venit încă de joi. Pentru o parte dintre șoferii STB, care au ghinionul să fi fost programați la muncă în această sâmbătă, azi se împlinește termenul de trei zile.

Surse din conducerea STB au declarat pentru Ziare.com că iau în calcul desfacerea contractelor de muncă a șoferilor care au deja trei zile de absență nemotivată de la muncă. Conducerea STB nu mai are alte pârghii de presiune asupra șoferilor, în condițiile în care liderii sindicali sfidează deciziile Justiției, iar autoritățile nu se omoară cu firea să pună în aplicare aceste decizii. Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 a anunțat că a deschis dosar penal in rem împotriva celor care refuză să respecte decizia instanței. In rem, adică pentru fapte, până se identifică cei care au comis faptele, ca și când identitatea liderilor sindicali și a șoferilor STB, în general, nu este cunoscută.

Discuţiile dintre sindicalişti şi primarul general al Capitalei au eşuat vineri seara, angajaţii STB solicitând în continuare demisia directorului general al societăţii, care poate fi decisă numai de Consiliul de Administraţie al STB.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a făcut un apel la raţiune, adresat tuturor şoferilor şi vatmanilor, precum şi personalului auxiliar din STB, subliniind că există două hotărâri judecătoreşti executorii referitoare la grevă şi că sute de mii de persoane sunt afectate de protest. Nicuşor Dan a menţionat că în vederea rezolvării problemelor de structură din transportul public este necesară "o discuţie aşezată", la care să participe inclusiv Consiliul General.

Pe de altă parte, preşedintele Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti, Vasile Petrariu, a transmis că Nicuşor Dan a refuzat dialogul şi nu a stat nu a stat "nici măcar un minut" la negocieri. De asemenea, liderul sindical a reiterat că nu este vorba de o grevă ci de o întrerupere voluntară a lucrului, din cauza unor nemulţumiri mai vechi ale angajaţilor, care încă din data de 19 ianuarie "şi-au strigat of-urile, dar nu i-a băgat nimeni în seamă".

Angajaţii STB au intrat joi dimineaţa în grevă generală, sindicaliştii spunând că revendicările lor privind creşterile salariale nu au fost soluţionate, însă au cerut şi demisia directorului general al societăţii.

