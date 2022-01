Șoferi STB amenințați de liderii sindicali. Director general: ”S-au întors tremurând din traseu şi vor să intre în depou”

Mai mulţi șoferi ieşiţi pe traseu duminică dimineaţa, 23 ianuarie, au fost presaţi de liderii de sindicat, a declarat directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, într-o conferinţă de presă.

"Astăzi am avut o discuţie cu şeful depoului de la Berceni. M-a sunat în jurul orei 9 şi mi-a spus că 6 conducători de troleibuz s-au întors tremurând din traseu şi vor să intre în depou. L-am rugat să îi invite în birou, astfel încât să am o discuţie cu dânşii şi am intervenit telefonic. Acei oameni au fost presaţi de liderii sindicali să iasă de pe traseu. Pentru acest lucru, cineva va răspunde în faţa legii. Acei oameni tremurau. Am avut discuţia cu ei, i-am calmat. Să ştiţi că n-au mai vrut să intre pe traseu", a afirmat Adrian Criţ.

Directorul general al STB a apreciat că scopul grevei este interesul sindicatului de a continua să controleze societatea comercială.

"De ce vrei capul directorului, când ţelul este altul? Ţelul este interesul: sindicatul a condus această societate, sindicatul a fost implicat în tot ceea ce înseamnă angajări, achiziţii, consumuri, administrare. Acest lucru nu mai poate fi continuat, această societate trebuie să fie manageriată pentru binele bucureşteanului. Altfel nu putem oferi condiţii mai bune acestor oameni", a menţionat Adrian Criţ.

Ads

Directorul general al STB a atras atenţia că prelungirea grevei pune societatea în imposibilitatea de a plăti salariile angajaţilor.

"Aştept cu deschidere propuneri de la angajaţi. Confirm că acest contract colectiv de muncă este valabil conform legii şi pentru angajaţi. Confirm faptul că voi face orice pentru ca această societate să poată funcţiona în continuare. Dar 4 zile de grevă micşorează veniturile societăţii. Vom fi în imposibilitatea de a plăti salariile, de a plăti utilităţile, de a plăti furnizorii. Dacă acest lucru nu încetează, din păcate, această societate nu poate să mai funcţioneze. La acest lucru trebuie să se gândească angajaţii, să-l accepte, să se gândească la familiile lor, la bucureşteni, care sunt privaţi în momentul de faţă de transportul public", a precizat Adrian Criţ.

Directorul general al STB le-a mulţumit şoferilor care au ieşit duminică pe traseu.

"Facem tot ceea ce e posibil pentru deblocarea situaţiei. (...) Ne vom îndrepta atenţia împotriva celor care au provocat această grevă ilegală. Acele persoane trebuie să sufere. Mulţumesc angajaţilor care au înţeles că trebuie să iasă astăzi pe traseu. Le voi mulţumi şi celorlalţi care vor începe să iasă de acum încolo, dar legea trebuie respectată", a adăugat Adrian Criţ.

Ads