Tudor Chirilă, revoltat de greva STB: "De ce mereu cetățenii care plătesc taxe trebuie să fie victimele mafiei politice?"

Deși justiția a decis joi, 20 ianuarie, suspendarea grevei și reluarea activității societății de transport public din Capitală (STB), șoferii au reluat protestul în dimineața de vineri, 21 ianuarie.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal în legătură cu organizarea grevei de către salariaţii de la Societatea de Transport Bucureşti.

Într-o postare pe pagina sa de pe Facebook, Tudor Chirilă se arată indignat de greva STB, subliniind că în spatele acesteia stau liderii de sindicat și interesele politice:

"Trăim într-o țară unde să fii lider de sindicat înseamnă să ai "spate" politic pentru că servești interese politice.

Trăim într-o țară unde e ok să pornești o grevă ilegală fără să te gândești la consecințele imediate și la sutele de mii de oameni afectați.

Trăim într-o țară cu figuri emblematice ale luptei sindicale: Miron Mitrea, Ion Rădoi, oameni "cinstiți" care au pus interesele membrilor, mai presus de interesele personale și ale politicului care i-a numit.

Oare greva spontană STB nu este mai mult despre licențele preorășenești decât despre altceva? Și oare actuala conducere nu este numită tot pe criterii politice? Și în final de ce mereu cetățenii care plătesc taxe trebuie să fie victimele mafiei politice care duce lupte pentru supremația în transportul metropolitan? Poate ne explică și doama Gabi. Îl întreabă pe soțu'.", a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Ce ar avea de făcut bucureștenii în astfel de situații

În final, Tudor Chirilă anunță că are trei locuri libere în mașină pentru cei care au nevoie și lansează un îndemn pentru bucureșteni să se ajute unii pe alții pentru a se deplasa în timpul grevei:

"Îmi pare rău că azi nu plec de dimineață din zona în care locuiesc. Dacă greva continuă mai târziu am trei locuri în mașină și poate are cineva nevoie. Cam asta am putea face în aceste cazuri."

