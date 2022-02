Citeste toate textele scrise de Zeno Sustac pentru Ziare.com

Cum ar arăta o grevă a părinților responsabili? O grevă a părinților care doresc să își știe copiii sănătoși chiar și în condițiile unei imunizări de turmă aflată în desfășurare?

Niciodată în România părinții nu au organizat o acțiune de acest tip. Au fost mereu divizați. Cele mai relevante ONG-urilor ale părinților au fost mereu instrumente ale politicului. Părinții nu au fost niciodată parteneri în actul decizional, statutul lor conferit de guvernanți - și acceptat în tăcere - a fost mereu unul de executanți docili.

Ofurile părinților nu au contat niciodată. Nici greutățile, nici neajunsurile, nici dramele, nici nevoile. Interes a existat exclusiv pentru voturile celor aproximativ 5 milioane de părinți ai copiilor din preuniversitar.

Statului nu îi pasă de sănătatea copiilor, părinților, bunicilor. Ultimul bastion care nu a căzut este cel al părinților responsabili.

Sunt conștient că ce nu s-a putut realiza în 32 de ani nu are șanse să se materializeze nici acum. Se poate transmite însă un mesaj simbol.

Ce ar fi dacă pentru o zi, în semn de protest față de modul dezastruos în care este gestionată pandemia în România, părinții responsabili NU și-ar trimite copiii la școală?

Legea educației naționale dă posibilitatea părintelui să motiveze absențele cauzate de o zi de nefrecventare a orelor (pot fi motivate de părinți maxim 20 de ore pe an).

Să nu întelegeți din acest text că acum este momentul să facem acest demers. Nicidecum! Ar fi un act individual, fără beneficii, doar cu consecințe.

Dacă demersul ar fi unanim asumat de părinți, lucrurile ar sta total diferit. Am îndoieli fundamentale că va fi așa.

Dacă o astfel de idee utopică ar prinde am fi cu cel puțin 100 de ani înaintea vremurilor noastre. Nu este cazul. Nici nu va fi.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

