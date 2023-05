Greva profesorilor, cu demnitate şi fermitate – consecință a politicilor de struț a guvernărilor, din 2019 încoace

În anii trecuți, din cauză că legătura mea cu învățământul nu mai era un directă – nepotul încă mic, fiica mea e deja matură, pe drumul ei, nu ușor, dar nu-mi mai solicită atenția – am privit superficial la articolele pe temă, mai ales că erau și multe care țineau de orgolii ale unor “personalități”, nu dau nume, să nu fiu subiectiv.

Toate acțiunile generate de criza din energie, gaze, combustibil, care au fost gestionate “admirabil”de ministrul V. Popescu, am spus-o de multe ori, înainte ca această grevă să izbucnească, nu vor face decât să acutizeze conflictul social, pentru că nu poți tu, jucător în piața de petrol, gaze, energie, să te joci cu prețurile, așa zis bursiere, fără să dai compensări la nivelul de salarii și pensii cetățenilor, în concordanță cu țintele pe care tu le-ai stabilit, nu ți le-a impus piața, cum le place domnilor liberali să se scuze.

Din 2021, de când puteau reveni la piața reglementată și n-am fi avut atâtea distorsiuni ale piețelor, cum am avut un acești 2 ani, bucuria statului a fost că a adunat mai mulți bani la buget din accizele, taxele colectate, aferente facturilor de energie, gaze, carburanți.

Miza? Colectare facilă de venituri, nejustificate de calcule corecte ale tarifelor, fără prea mari bătăi de cap.

Costul? – Pauperizarea populației într-un hal cum nu s-a pomenit nici măcar înainte de 1989, pe seama crizelor energetice și de petrol și gaze la nivel mondial.

Consecințe? – vedeți și dumneavoastră, greva din învățământ este o consecință a nivelului de trai dus în derizoriu de prețurile la facturile de gaze, energie, carburanți – plafonate de așa natură încât și curcile râd, când se uitau la voltele d-lui V. Popescu, șiret orator, dar din păcate, fără substanță. De inteligență, aș fi rău să-l acuz.

Și după cei din învățământ, se pare că mai vin și alte categorii sociale.Pentru că, inexorabil, ce am spus mai demult, se întâmplă. Dacă ai umblat la echilibrul dintre prețul forței de muncă și costul energiei sau gazelor, până nu reglezi din nou acest echilibru, vor fi convulsii sociale în cascadă.

Dacă n-ar fi complet rupt de realitate, dl. V Popescu ar fi uneori comic, iată una din ocazii:

“Prețul de 68 de bani la energie electrică pentru populație este foarte bun. La un consum de 50 de kilowați vorbim de o factură la energie electrică de 35-40 lei.” Deci, două beri mai acătării, nu? Cine consumă într-o casă în secolul 21, 50kw, poate domnia sa, când ajunge la Severin și-și pune telefonul la încărcat. Că în rest, are fotovoltaice de la Lidl.

Justificarea că 68 de bani sunt foarte puțin, nu e singulară, numai la dl. Popescu. Dl. Naghi Bene de la ANRE avea aceiași opinie, că nu se mai fac investiții în energie, pentru că valoarea kw este mică – de 0,68 lei/kw – și nu mai rentează să se facă noi dezvoltări de către producătorii de energie.

Uită cei doi domni că prețul pe kw înainte de luminarea cerească, care i-a lovit și le-a dat soluția asta de jaf, prețul cu care aceștia și-au făcut școală, au clădit o casă, și-au crescut copiii, și asta se întâmpla pe la 0,15 lei/kw. De ani de zile. De certificate verzi, incluse în facturile noastre de atâția ani, fără ca să și vedem o reducere a costului kw, cine să întrebe. Oficiul Concurenței și-a dat “doctoratul” în bătaia de joc pe seama contribuabililor. S-a schimbat ceva pe acolo? Nu, a fost deranjat vreun crocodil din garda instalată acolo? Ei aș! Cum așa? Nu se face! Ei au obrazul subțire, nu-i poți deranja cu probleme de-astea mărunte.

Eu văd o consecință firească degradarea procesului de învățământ, datorită lipsei finanțării. Mă mir că încă mai funcționează așa cum este. Probabil că mai sunt încă sentimentali îndrăgostiți de profesie și încearcă să salveze ce se mai poate.

O națiune care nu știe să-și construiască un sistem de învățământ solid, adaptat la secolul în care trăim, este sortită eșecului pe termen scurt și mediu. De termen lung… Justificarea că nu sunt resurse pentru alocarea lor sistemului didactic, este bună pentru cei care ori n-au fost prin școală decât să-și ia foaia matricolă, ori sunt analfabeții funcționali, cu care ne-am pricopsit de vreo 20 de ani încoace.

Existența fibrei unei națiuni nu poate fi creată fără un învățământ de substanță, aplicat. Ori asta nu se poate realiza de profesori slab pregătiți, și, şi mai slab plătiți, care se gândesc cum să-și rezolve problemele financiare, pentru că existența personală este pe primul loc. Așa-i normal. S-a văzut ce a produs sacrificiul în folosul comunității, în anii ‘80-’90. O generație întreagă a muncit pentru cele două miliarde de dolari excedent. Și, unde sunt? O greșeală se mai poate ierta, perseverarea e deja prostie și nu trebuie iertată, pentru că naște monștri.

Acest ciclu rupt de onorabilii guvernanți – bani, marfă, bani – trebuie refăcut în echilibru, indiferent de costuri, indiferent cât îndatorezi țara, dacă ți-ai stabilit o strategie înainte, ce vrei să faci cu populația acestei țări. Nu poți face echilibre macro economice numai pe structuri amorfe, pe materiale. Este necesară și echilibrarea cu forța de muncă, corelată cu tarifele tale la energie, gaze, carburanți, altfel nu faci altceva decât să bagi mâna în buzunarul cetățeanului, să-i iei și bruma de bani câștigată, și după aceea, tot ei se întreabă, de ce o fi murit, că îi era bine, se scula în fiecare dimineață. Chiar nimeni nu dorește să mai păstreze bruma asta de forță de muncă în ţară?

Ca tratament, vă recomand o plimbare prin Gara de Nord şi o să înțelegeți ce doresc să spun.

Conflictul deschis de greva profesorilor este doar vârful iceberg-ului, urmează și alții, paharul s-a umplut, de un an jumate am fost jefuiți ca în codru, de autoritățile competente, cum altfel, cu un singur scop. Să își vadă liniștiți de treburile lor, fără se fie deranjați că ar conduce o țară.

Stimați domni, dacă nu va aplecați serios asupra prețurilor la facturile de energie și gaze, nu le veți readuce în limitele de dinainte de 2021, nu veți vedea pace socială, nu veți avea liniște. Legea salarizării, pe lângă faptul că sunteți lași, și după ce promulgați o lege, n-o puneți în aplicare, de teamă că destabilizați bugetul țări, trebuia să fie gata de la 30 martie. Dar cine v-a împins s-o votați? Cine v-a pus să votați și legea 127/2019 și apoi s-o prorogați pentru septembrie 2023. Eu? Nu cred! Ca un gest de demnitate, dacă eram în asemenea poziție, îmi dădeam demisia, pentru că poate altul, va putea face ce eu nu m-am priceput, n-am vrut sau n-am fost lăsat. Pentru asta trebuie demnitate şi conștiința postului ocupat, care vă obligă să puneți înaintea interesului personal, pe cel național. Asta deosebește un demnitar al statului, de un politruc vremelnic, trecut prin posturi de care depinde soarta celor mulți. Cei din urmă, fără vină, ca-n viaţă.

Să vii după un an și jumătate cu propunere de nouă lege a pensiilor, neclară, ambiguă, neînchegată cum zic finanțiștii, și să ne-o arăți ca în Piața Grande din Sicilia – ia uite elefantul! Ce să spui?! Dl. Budăi, și acum cu greva profesorilor și-a mai dat o notă (dvs. stabiliți care), ce domnule, majorarea salariilor nu se face așa peste noapte. Trebuie o lege a salarizării pentru tot personalul bugetar. Cine l-a împiedicat s-o facă și s-o promulge? E apanajul ministrului muncii. Ca și legea pensiilor. De ce nu a repus în vigoare legea 127, pentru că sușa cu recalcularea dosarelor în format digital, nu ține. Am înțeles până în decembrie 2022, asta era un termen, nu de ajuns, superacoperitor (întâmplător chiar știu despre ce vorbesc, cine dorește, stau la dispoziție, eu timp am, bani nu prea). Era foarte corect să pui în vigoare legea care te-a consacrat pe piața politică din 2020, să vezi ce inechități ți-au mai scăpat, și să vii cu noua lege, care s-o includă și pe 127/2019, s-o promulgi și să fie pusă în vigoare cu efectele ei. Ce vină am eu, că după ce am mai lucrat aproape 2 ani după pensie, calculul s-a făcut tot la coeficientul de corecție de 1.15, deși ar fi trebuit la 1.41, spunându-mi-se că după intrarea în vigoare a L 127 se recalculează tot. CÂND??? Şi facturile curg, ce contează…

Dar după cum vedem, nici un gând ca cineva să se gândească cu aplicare la eliminarea inechităților. Vorbim de legile speciale, ne gândim dacă să mărim vârsta de pensionare…. etc. Domnilor, treziți-vă! Am suportat destule jigniri până acum. E timpul să vă intrați în rol, de-adevăratelea. Dacă nu, tot e timpul de schimbări, lăsați locul altora, lăsați ca oamenii să poată încă profita de o existență civilizată cât încă mai trăiesc, nu după cum credeți voi, că și la anul e timp de analiză și decizie.

Nu veți așeza nici măcar o piatră pe fundație slabă, construită din nisip. Și fără fundație nu se construiește nici o economie care să se susțină. Dacă nu înțelegeți, nu vă mai chinuiți să ne arătați că doriți binele națiunii. Nu e nevoie. Ne-am dat seama. Numai gestul de onoare vă mai rămâne, ca unică soluție.

Să vedem cum se așează noul guvern, dacă vor fi în stare, săptămâna viitoare. Atunci să vedem aprecierea d-lui Ciolacu despre ministrul energiei, despre ANRE și groapa în care s-a afundat țara. Să vedem cum o scoate la liman.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.