Eșec după trei luni de grevă la negocierile dintre Boeing și o parte dintre angajați. Protestul a dus la întârzieri la livrarea unor avioane

Muncitorii aflaţi în grevă la Boeing Defense, în zona St. Louis, au respins duminică ultima propunere de contract de muncă din partea conducerii, prelungind protestul care durează de aproape trei luni şi care a întârziat livrarea mai multor programe de avioane de luptă şi echipamente militare.

Conducerea sindicatului International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) District 837 a declarat, după vot, că Boeing nu a răspuns cerinţelor celor aproximativ 3.200 de membri. Oferta companiei, valabilă pe cinci ani, a fost aproape identică cu versiunile anterioare deja respinse de angajaţi.

Boeing a precizat în mod repetat în timpul grevei că nu va îmbunătăţi semnificativ oferta. În septembrie, membrii IAM au aprobat un contract alternativ, pe patru ani, propus de sindicat, dar conducerea Boeing a refuzat să îl ia în considerare.

Potrivit IAM, varianta sindicală ar adăuga aproximativ 50 de milioane de dolari la valoarea totală a acordului, în timp ce directorul general al Boeing, Kelly Ortberg, este estimat să câştige 22 de milioane de dolari în acest an.

