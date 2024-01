Protestul spontan al fermierilor și transportatorilor - paharul suportabilității a dat pe dinafară

.com

Chiar dacă frigul năprasnic a pus stăpânire și pe sudul țării, sute de utilaje, camioane și mii de oameni din agricultură și transport marfă au pornit într-un marș spontan către București, să-și exprime nemulțumirile față de politicile guvernamentale fără conținut sau, unele, chiar opresive, din domeniile lor, față de taxele împovărătoare la energie, asigurări RCA, impozite, față de majorările de prețuri la alimente și nu numai, făcând din activitățile în care au ales să-și asigure traiul lor și al familiilor lor, o gaură imensă la capitolul costuri, veniturile obținute nepermițându-le să-și acopere toate improvizațiile diabolice ale autorităților de reglementare, când e vorba de energie, carburanți sau gaze, sau ale ministerelor de resort, când e vorba de procese specifice activităților, ducându-i direct în faliment.

De un an și vreo 8 luni, am tot atras atenția că reglementările pieței energiei, combustibililor, asigurărilor RCA, li se vor sparge în figură guvernanților, din cauza necorelărilor cu prețul forței de muncă, populația fiind adusă la disperare de măsuri disproporționate, ce au dezechilibrat sistemul economic, cu singurul ţel, colectarea mai multor venituri la Bugetul Statului.

Măsurile aruncate în piață de guvernările liberale, au distrus și bruma de echilibru care exista prin 2020, iar intrarea PSD la guvernare, în 2021, nu a corectat niciuna din măsurile care fuseseră luate, probabil crezând că le vor putea folosi că armă, în cazul unei potențiale dispute politice.

Ads

Nu cred că cineva normal în gândire, cu simțul datoriei intact, ar recurge la gestul disperat făcut de miile de protestatari pe frigul de afară, dacă nu ar fi ajuns la capătul răbdării, văzând că tratamentul de care au parte, este din ce în ce mai restrictiv și absurd. Lipsa corelărilor piețelor cu nivelul veniturilor din activitățile productive sau servicii, cred eu că a generat reacția disperată a fermierilor și transportatorilor.

E greu să fi în oricare din pozițiile celor ieșiți în stradă. Fermierul, de la pregătirea terenului și până la vânzarea recoltei, nu are toate nopțile dormite acasă, nu știe pe tot parcursul înființării recoltei, și acum, cu războiul din Ucraina, chiar și după recoltare, dacă își va putea scoate cheltuielile, fără să rămână dator iremediabil. An de an. Dar, după unii detractori, nici un stres nu-i consumă, pământul le face singur toată treaba, ei culeg doar roadele. Ca în rai...

Transportatorul, lună de lună se zbate să plătească ratele la utilajele sale, știe când pleacă de acasă, nu știe ce va face în traseu, cât va sta în PTF sau în porturi, se zbate cu timpul și cu cronograful, să ducă marfa la timp, să poată face și alte curse, altfel este un om terminat, căci altă sursă de venit nu are, decât roata, care trebuie să se învârtă.

Ads

După ce, în primele zile au fost blocați de poliție și jandarmi să intre în București, ce ar fi provocat un haos și mai mare în circulația și așa sufocată de deciziile mărețe ale primarului în funcție, delegații ale protestatarilor au fost primite de dl. premier Marcel Ciolacu, care a dispus ca miniștrii responsabili cu revendicările protestatarilor să organizeze întrevederi pentru găsirea soluțiilor de rezolvare a sincopelor sau exceselor din legislație, care împiedică echilibrul necesar oricărei activități economice.

Ce am remarcat din prima zi a negocierilor cu guvernul. Consecința dezbinării și distrugerii formațiunilor sindicale de ramură, a organizațiilor profesionale, de mulți ani, penetrate de persoane ale căror interese sau aspirații nu sunt tocmai congruente cu interesul național din ramura respectivă, se vede acum, în momentul în care au trebuit să se așeze la masă cu guvernanții. Aceștia nu au avut un pachet de revendicări acceptat de toți protestatarii, generând animozități între dânșii, lăsând impresia unor interese subiective ale unora, speculate de partea guvernamentală, în stilul caracteristic – cea mai bună decizie este, dacă nu putem amâna problema, să facem o comisie care să analizeze și să transmită concluziile. Când? ...Mai vedem noi.

Ads

Dacă aceste organizații profesionale ar fi fost orientate, conform statutului lor de înființare, către apărarea interesului fermierilor sau transportatorilor, orice derapaj din legislație, ar fi trebuit sancționat prin mijloacele legale, care există, chiar sunt mai stufoase decât ar trebui (poate și ăsta e un alt impediment care ar trebui corectat), imediat când se anunță intenția de publicare, nu s-ar fi răsturnat paharul umilințelor, ca acum, în plină iarnă.

Tratamentul preferențial aplicat vecinilor, pe motiv că trebuiesc ajutați acum când au nevoie, este o faptă creștinească. Dar când asta îți lasă proprii tăi semeni în imposibilitatea de a supraviețui în propria lor țară, e greu de înțeles. Compensările promise s-au împiedicat de birocrația mirobolantă, care-și arată colții, ori ce câte ori trebuie să fie acordate sume de bani celor care sunt îndreptățiți prin reglementările UE să ii primească, măsurile aplicate de alte țări ca Polonia pe această speță, nefiind de natură să inspire și autoritățile noastre, din motive care îmi scapă. Nu cred în argumentul că polonezii sunt mai patrioți decât alte națiuni, deci, ca și în alte spețe, voința politică prevalează pentru binele propriei națiuni. Dacă ea există, unde e? Și pentru cine face bine?...

Ads

Iar asta trebuie să se manifeste înainte ca stările de echilibru economic să devină conflictuale.

Intratul cu bocancii în echilibrele macroeconomice nu aduce nimic bun, pentru nimeni. Mai devreme sau mai târziu, aceste dezechilibre pleznesc în fața celor care le-au introdus, în speranța iluzorie a unor profituri nesimțite, pentru o mâna de speculanți. Cum altfel poți caracteriza reglementările piețelor energiei, combustibililor și gazelor, cu distorsiunile pe care le-a indus în economie, cu derapajele economice din procesele de producție, care, din start, intrau pe pierdere – modificarea input-urilor - împingând în faliment sute sau mii de microîntreprinderi, generând exoduri și mai mari de oameni bine pregătiți către țări vestice.

Poate acum, în anul ăsta plin de evenimente electorale, se vor gândi guvernanții cum să refacă echilibrul distrus cu bună știință, părerea mea, fără să înțeleagă consecințele măsurilor luate, sau, mai grav, dacă au fost conștienți de consecințe, şi nu le-a păsat din interese oculte, ele trebuiesc sancționate, pentru a nu prolifera.

Ads

Duminica s-a încheiat cu un răsunător eșec al negocierilor dintre protestatari și guvernanți. O parte din vină revine, din păcate, și protestatarilor, pentru că nu s-au pregătit din timp, documentat, cu privire la revendicările celor pe care i-au reprezentat. Asta nu absolvă guvernul, de marea parte de vină care a generat ieșirea oamenilor în stradă. Să vedem dacă și în alte domenii se pot lua măsuri de corectare, cum încearcă ASF-ul, acum, la presiunea străzii, să revină asupra primelor RCA, care au ajuns la ceruri. Poate şi ANRE-ul reconsideră tarifarea, poate şi ANRM-ul verifică mai aplicat tarifele carburanților.

De ce ar trebui să existe o presiune a străzii, ca oficialii să-și facă datoria pentru care sunt plătiți, să protejeze cetățeanul român, cel mai de preț asset pe cale de dispariție, să elaboreze legi simple dar ferme, de reglementare a fiecărui sector economic, corelat macroeconomic, nu rupt de contextul global, ca acum, pentru rațiuni străine de viitorul națiunii, din care fac și ei parte.

Nu e greu să preia, oricine are puțină experiență macroeconomică, raporturile din țările vestice între prețul forței de muncă și input-uri (energie, gaze, combustibili), să remodeleze legislația salarizării în baza acelor raporturi (pentru că acolo funcționează. Și bine.), iar cine mai spune că productivitatea măsurată statistic, nu real, la noi este mult mai mică decât în țările vestice UE, e bine să se gândească de două ori când începe să vorbească. Vedem cu fiecare zi ce trece, că strategii economice mari nu răsar din creuzetul puterii actuale, poate și din cauza că trebuie să devenim o societate de consum, fără pretenții în nici un domeniu. Nici măcar în cel agricol. Iar piața serviciilor este construită fix pe modele vestice, ar fi de râs tocmai aici să puncteze cineva că nu suntem competitivi.

Și atunci, ce ne oprește să reglăm și costurile forței de muncă corelat cu input-urile majorate de entități ale statului, nu de entități străine, care trebuie să dea seama în față Parlamentului, despre deciziile luate. Cu justificări de genul, trebuie să ne aliniem la piața europeană pentru a nu fi sancționați de Comisia Europeană. Dar niciodată la tarifarea forței de muncă, asta deranjează investitorii, şi pierdem avantajul competitiv din visele unora, rupți de realitate.

Poate cu noile alegeri, un pic de responsabilitate mărită a Parlamentului asupra autorităților ce reglementează activitatea economică a țării, s-ar impune. Pentru că dacă oamenii sunt ieșiți în stradă, nu ai cu cine să lucrezi pentru viitorul frumos descris de orice politician, dar ce nu ne explică el, e cum ajungem acolo, în armonie și echilibru. De ce? Simplu. Pentru că asta nu se învață nici la doctorate, nici la școală, indiferent de grade, ci numai în practică, cu nervi tociți, cu nopți albe, cu sudoare, riscuri și responsabilitate socială, iar acei manageri, care confirmă în activitatea lor, sunt aurul care se decantează din fiecare carieră, sau națiune, dacă știi cum să-l cauți. Şi din ce văd eu, printre politicienii actuali nu sunt șanse să găsești mulți.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.