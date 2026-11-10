O zi de grevă generală în România ar costa cât 10 kilometri de autostradă. Câți angajați trebuie să refuze să lucreze

O singură zi de grevă generală ar putea costa Germania aproximativ 2,5 miliarde de euro, în timp ce pentru România pierderile teoretice s-ar apropia de 210 milioane de euro. Calculele arată cât de diferit pot fi afectate economiile europene, într-un moment în care tot mai multe sindicate pregătesc proteste față de creșterea costului vieții.

Ce pierderi ar înregistra România și celelalte state europene

Potrivit unei analize Euronews, realizate pe baza datelor Eurostat pentru 2025, estimările pornesc de la un scenariu în care unu din cinci angajați nu lucrează, iar producția economică a zilei scade cu 20%. Nu este vorba despre pierderi certe, ci despre un calcul orientativ.

Germania ar avea cea mai mare pierdere, urmată de Franța, cu 1,6 miliarde de euro, Italia, cu 1,2 miliarde, și Spania, cu 930 de milioane. În Belgia, impactul estimat ar fi de 350 de milioane de euro, iar în Portugalia, de 170 de milioane.

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În cazul României, PIB-ul de circa 382,7 miliarde de euro în 2025, potrivit Eurostat, înseamnă o producție medie de aproape 1,05 miliarde de euro pe zi. Aplicând aceeași metodă, rezultă o pierdere ipotetică de aproximativ 210 milioane de euro pentru o grevă de 24 de ore. Calculul pentru România nu figurează separat în analiza Euronews.

Autostrada A7 are o valoare estimată la 6,7 miliarde de euro pentru 319 kilometri, ceea ce înseamnă un preț mediu de 21 de milioane de euro per kilometri. O zi de grevă generală ar costa România cât 10 kilometri de autostradă.

Val de greve în Europa. De ce pagubele reale pot fi mai mici

Spania se pregătește pentru o grevă generală miercuri, 11 noiembrie, convocată de sindicatele CCOO și UGT, cu 18 zile înaintea alegerilor parlamentare anticipate. Nemulțumirile privesc chiriile, salariile și serviciile publice. Proteste au avut loc și în Franța, iar noi acțiuni sunt anunțate în Italia și Belgia.

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Efectul asupra economiei depinde însă de domeniile blocate și de durata protestelor. Banca Franței a constatat că grevele din primăvara anului 2023 au redus creșterea economică din primul trimestru cu aproximativ 0,1 puncte procentuale, pierdere recuperată în trimestrul următor. Unele activități pot fi reprogramate, dar zborurile anulate sau camerele de hotel rămase goale reprezintă pierderi definitive.

Riscul crește atunci când grevele se repetă. Potrivit Institutului Sindical European, Belgia a pierdut peste 1,35 milioane de zile lucrătoare din cauza grevelor în 2025, un nivel record.

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