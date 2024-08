Ce salariu primește în 2024 un profesor debutant. Ce s-a ales de educația din România, la un an de la marea grevă

A trecut un an de la marea grevă a profesorilor din România. În aproape toată țara au avut loc demonstrații. Cadrele didactice și personalul auxiliar au solicitat majorarea salariilor și condiții mai bune de muncă. Cum arată acum sistemul de educație? Ziare.com a discutat cu reprezentanți ai guvernului, dar și ai profesorilor, pe marginea acestui subiect.

George Purcaru, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a vorbit într-un interviu pentru Ziare.com despre noua realitate din învățământul din România. Potrivit acestuia, au fost acordate majorări salariale în 2023, în 2024 și ultima tranșă ar urma să fie acordată în 2025.

„În ceea ce privește partea salarială, așa cum am convenit în perioada grevei, prin Ordonanța nr. 57, până în acest moment au fost aplicate grilele de salarizare. Această ordonanță prevede pentru anul 2025 o nouă creștere salarială. Ordonanța nr. 57 prevede că pentru anul 2024 se acordă doar jumătate din diferență, în ceea ce privește viitoarea lege a salarizării, ce întârzie să apară. Prin urmare, Ordonanța nr. 57 obligă Guvernul să acorde sumele pentru majorări salariale în anul 2025, deci încă 20%. Încă nu avem informații dacă este vorba despre luna ianuarie sau altă lună din 2025.

Înainte de grevă, tocmai din 2021, noi am convenit cu Guvernul să lucrăm la o grilă a salarizării, care în definitiv presupunea o majorare a personalului de învățământ cu 60%. În 2023 s-au solicitat 25%, în urma grevei, sume care au fost acordate. În 2024 au fost 20%, rămâne o diferență de 20% pentru 2025, așa cum prevede Ordonanța nr. 57. Noi ne dorim în ianuarie. Sunt premize să nu apară legea salarizării, deci personalul din învățământ ar putea primi altă majorare salarială", a declarat Purcaru.

Majorarea salariilor din educație prin indexare cu rata inflației este imposibilă, susține liderul sindical.

„Au fost mai multe cerințe. Guvernul a fost în imposibilitatea de a aplica o majorare cu rata inflației a veniturilor cadrelor didactice, pentru că ar fi trebuit să o aplice pentru tot segmentul bugetar. Astfel, cerința noastră s-a transformat într-o majorare salarială", a mai precizat reprezentantul sindicatului.

Ce salariu a ajuns să aibă un profesor-debutant în România

În urma grevei din 2023, salariile din educație au ajuns să fie decente. Cifrele din învățământul preuniversitar se prezintă astfel:

„Dacă înainte de grevă vorbeam despre un salariu net pentru un debutant de 2.400-2.500 de lei net, astăzi vorbim despre 4.300-4.400 de lei. Debutantul, în general, nu are dirigenție. Însă, un debutant din mediul rural, cu dirigenție, poate atinge și mai mult. Salariul mediu net depășește 5.000 de lei net", a mai precizat Purcaru.

Sistemul de educație continuă să aibă probleme majore, avertizează sindicalistul.

„Îmbunătățirea sistemului nu se poate face peste noapte, însă în sistemul de educație nu mai e atât de neatractiv, așa cum era până la majorările salariale. Peste 54% dintre tinerii care intrau în sistemul de educație părăseau sistemul în primii trei ani, ceea ce e foarte grav. Și mai grav este că încă mai vorbim despre personal necalificat în sistemul de educație.

Evident, în privința salarizării și a condițiilor de lucru, e loc de mult mai bine. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a determina guvernul, oricare ar fi el, să aloce fondurile necesare pentru educație, pentru a face atractivă meseria de cadru didactic, dar mai ales, pentru binele beneficiarilor, deci elevii", a mai precizat George Purcaru.

Ministerul Educației, liniștit

Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educației, susține, de asemenea, că discuțiile privind noi majorări salariale în educație au fost încheiate în 2023.

„Avem discuții în mod constant cu sindicatele, lucrăm la acte normative. În general, ceea ce s-a negociat cu sindicatele pe majorările sindicate s-a îndeplinit. Acum avem niște salarii rezonabile, nu am mai avut discuții pe salarizare.

După grevă am avut discuții, care s-au și concretizat, pentru salarizarea personalului de conducere din învățământ, aspect ce rămăsese în urmă. Salarizarea personalului de conducere este pe act normativ separat. Ulterior, am îndreptat și problema ce viza și această categorie", a precizat pentru Ziare.com oficialul de la Ministerul Educației.

Controverse printre cadrele didactice

În 2023, protestele nu au încetat la nivel unitar, în România. Unele cadre didactice care au ieșit la proteste anul trecut, încă acuză reprezentanții profesorilor de trădare.

„Ca emulație, ca unitate, această grevă a fost ceva foarte frumos. Am luptat cât am putut de mult, deși mi-a fost amputat aproape jumătate din salariu, pe perioada grevei, bani pe care nu i-am mai primit. Între membrii din sistem a existat o solidaritate foarte puternică, dar noi am fost trădați de lideri", a transmis pentru Ziare.com un cadru didactic ce a preferat să-și păstreze anonimatul.

În opinia unora, profesorii din România puteau obține mai mult de la Guvernul PSD+PNL.

„Până la încheierea grevei, tot timpul eram anunțați cu privire la discuțiile de la guvern, de acești lideri. Liderii din școli ne întrebau dacă vom continua greva. Însă, cu câteva zile înainte de oprirea grevei, premierul Ciucă anunța că s-a înțeles deja cu liderii sindicali. Dar pe noi, nimeni nu ne întrebase nimic. Greva a mai continuat la Suceava, în alte județe cu structuri puternice, dar apoi s-au stins. Noi mai voiam să continuăm o săptămână. Astfel, puteam câștiga tot ceea am spus că vrem de la început.

Culmea, după un an de zile de la grevă, avem aceiași lideri sindicali, de aproape 20 de ani. Deci, există niște mari semne de întrebare. Liderii sindicali ar trebui să fie în funcție maximum 5 ani. Mai mult, am colegi care mi-au spus că unii lideri sindicali, mai mici, sabotau proprii membrii, deci interesele categoriei profesionale pe care o reprezentau. Le spuneau colegilor că trebuie să oprească greva", a concluzionat sursa citată.

Greva generală a profesorilor a primit sprijin puternic din partea cetățenilor, cu anumite excepții, cazuri izolate, precum un post de știri care a susținut că protestele au fost organizate de către de Vladimir Putin. În ciuda informațiilor false promovate de unele entități, în ciuda presiunilor venite din partea directorilor de instituții, montați politic și în ciuda faptului că au avut veniturile înghețate în perioada grevei, o bună parte a angajaților din educație au demonstrat că pot lupta pentru drepturile lor, respectiv pentru garantarea unui trai decent.

Astfel, ca în toată istoria celor 34 de ani de post-comunism, angajații din învățământ au reușit să obțină majorări salariale tot în urma unei greve, respectiv a unor proteste de amploare.

