Decizie neașteptată a bulgarului Dimitrov, chiar de ziua de naștere a iubitei Mădălina Ghenea

Românca Mădălina Ghenea, actriță și model, formează un cuplu cu jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov (32 de ani), cei doi aflându-se în aceste zile peste Ocean, la seria de turnee care vor culmina cu US Open.

Pentru Mădălina Ghenea a fost ocazia perfectă pentru a-și serba a 36-a aniversare (astăzi, 8 august) în compania iubitului tenismen.

Oarecum neașteptat, după semifinala jucată săptămâna trecută la Washington, bulgarul Grigor Dimitrov a decis însă să se retragă de la turneul ATP de la Toronto, aflat în plină desfășurare, cel mai probabil din cauza unei probleme medicale.

Dimitrov ar fi trebuit să joace marți în primul tur contra croatului Borna Coric, dar a fost înlocuit de australianul Vukic.

Grigor Dimitrov withdraws from Toronto.

