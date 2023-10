Despărțirea de Mădălina Ghenea îi priește lui Dimitrov. Ce super-performanță a realizat bulgarul

Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov (19 ATP) s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai (China).

Dimitrov, fostul iubit al româncei Mădălina Ghenea (despărțire confirmată zilele trecute), l-a învins în sferturi pe chilianul Nicholas Jarry (22 ATP), scor 7-6, 6-4.

E pentru a noua oară în cariera sa când Dimitrov va juca o semifinală de Masters, asta după ce în optimi a realizat super-performanța de a-l elimina pe spaniolul Carlos Alcaraz.

Pentru un loc în finala de la Shanghai, Dimitrov va evolua cu învingătorul partidei Ugo Humbert - Andrei Rublev.

