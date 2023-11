Dimitrov ”zboară” fără Mădălina Ghenea. A doua performanță majoră după despărțirea de româncă

Jucătorul bulgar de tenis Grigor Dimitrov, nr. 17 mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, după ce a dispus în două seturi simetrice, 6-2, 6-2, de kazahul Aleksandr Bublik (33 ATP), informează AFP.

Dimitrov şi Bublik sunt acum la egalitate în meciurile directe, 3-3.

Dimitrov, care l-a eliminat miercuri pe rusul Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, în optimile de finală, va juca în următoarea fază a competiţiei cu învingătorul partidei dintre polonezul Hubert Hurkacz (11 ATP) şi argentinianul Francisco Cerundolo (21 ATP).

Dimitrov, care s-a despărțit recent de românca Mădălina Ghenea, va juca al doilea său sfert de finală în sala pariziană, după cel din 2019.

De asemenea, de menționat faptul că, după separarea de Mădălina, Dimitrov ajunge pentru a doua oară consecutiv în sferturile unui Masters 1000, după cel de la Shanghai, unde a fost eliminat în semifinale.

Back-To-Back Masters 1000 Quarter-Finals 👏

Grigor Dimitrov breezes past Bublik 6-2 6-2 to advance into the quarter-finals#RolexParisMasters pic.twitter.com/h4hjcTnHny