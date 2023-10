Ce decizie neașteptată au luat Grigor Dimitrov și Mădălina Ghenea după șapte luni de relație

Grigor Dimitrov și Mădălina Ghenea au luat o decizie radicală după șapte luni în care au stat nedespărțiți.

Conform unor surse din media bulgară, Grigor Dimitrov și Mădălina Ghenea nu mai ââsunt împreună De altfel, cei doi și-au șters de pe Instagram fotografiile de cuplu pe care le aveau pe conturile lor.

Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov au fost prima dată văzuți împreună în luna aprilie a acestui an, iar actrița din România l-a încurajat apoi din tribune cu fiecare ocazie.

Mădălina a avut iubiți celebri, precum Gerard Butler, iar Dimitrov a fost cuplat cu Serena Williams și cu Maria Șarapova.

You will be missed, Madi 😔 https://t.co/YR7tMYUf7T