Mădălina Ghenea l-a ”înviat” pe Grigor Dimitrov. Bulgarul, la cea mai mare performanță din ultimii cinci ani

Românca Mădălina Ghenea, 35 de ani, actriță și model, formează de puțin timp un cuplu cu jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov (32 de ani), care a reușit cea mai bună performanță a sa din ultimii cinci ani.

Relația dintre cei doi a ieșit la iveală când Mădălina Ghenea a urmărit meciul dintre Carlos Alcaraz și Grigor Dimitrov din loja bulgarului, la turneul de la Madrid, cei doi confirmând apoi legătura sentimentală cu câteva mesaje reciproce pe rețelele sociale.

Vineri, la ATP Geneva, Dimitrov (33 ATP) s-a calificat în finală, după ce l-a învins pe americanul Taylor Fritz (9 ATP), 3-6, 7-5, 7-6, noul iubit al Mădălinei Ghenea revenind de la 0-1 la seturi și 2-4 în setul doi.

Întâmplător sau nu, Grigor Dimitrov va juca prima sa finală după cinci ani în circuitul ATP, precedenta fiind pierdută în fața lui Roger Federer, la Rotterdam în 2018.

În finala de la Geneva, Dimitrov va evolua cu învingătorul meciului Zverev - Jarry.

GRISHA INTO THE FINAL! 🚨🇧🇬

After 1923 days, Grigor Dimitrov reaches an ATP Tour final, defeating Taylor Fritz in Geneva (3-6 7-5 7-6).

After more than five years, you finally did it, Grisha!

Long-awaited! pic.twitter.com/OLbdoSIF7b