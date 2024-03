Serena Williams, în tandrețuri cu fostul iubit după marea victorie de la Miami VIDEO

Italianul Jannik Sinner şi bulgarul Grigor Dimitrov s-au calificat în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale în valoare de 8.995.555 de dolari.

Sinner (22 de ani), numărul 3 mondial, l-a învins fără drept de apel în semifinale, cu 6-1, 6-2, pe rusul Daniil Medvedev, deţinătorul trofeului, în doar 69 de minute de joc.

Italianul continuă astfel să facă senzaţie în acest sezon, după ce a câştigat Opelul Australiei în luna ianuarie, unde a trecut în finală chiar de Medvedev, după ce îl eliminase în penultimul act pe sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP.

Jannik Sinner a suferit de altfel o singură înfrângere în 22 de meciuri disputate în 2024, în faţa spaniolului Carlos Alcaraz, eliminat în sferturi de finală la Miami.

În cazul unui succes în finala de duminică, jucătorul italian va urca pe locul doi în clasamentul mondial, cea mai bună poziţie din cariera sa, devansându-l pe Alcaraz.

Grigor Dimitrov a acces la rândul său în finala turneului din Florida după ce a dispus în trei seturi, 6-4, 6-7 (4/7), 6-4, de germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre.

La 32 de ani, bulgarul speră să cucerească duminică al doilea să titlu de categoria Masters 1.000, după cel obţinut în 2017 la Cincinnati (Ohio). Mai mult, el va reveni de luni în Top 10 ATP.

Dimitrov, agresiv şi precis la fileu, pierduse precedentele şapte meciuri în faţa lui Zverev. Singurul său succes în faţa germanului data din 2014, de la prima lor confruntare, când Zverev avea doar 14 ani.

La finalul meciului, Grigor Dimitrov a avut parte de o întâlnire specială, cu legendara Serena Williams, în condițiile în care cei doi au avut o scurtă relație amoroasă în urmă cu 12 ani.

Grigor Dimitrov chatting with Serena Williams after beating Zverev in Miami.

Couldn’t lose in front of the queen. 👑

pic.twitter.com/N0BmOC9In6