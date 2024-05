EXCLUSIV. Cel mai ofensiv antrenor din Liga 1 vrea să revină în forță. Ce spune despre Dinamo

În timp ce multe cluburi au probleme în a alege antrenori buni care să aibă și licență PRO, alți tehnicieni au ieșit din prim-plan în ciuda unor performanțe indiscutabile.

Este cazul și lui Petre Grigoraș, considerat în trecut drept cel mai ofensiv antrenor din Liga 1. Stilul său spectaculos, care impunea echipei să atace și să marcheze multe goluri, era la mare căutare, chiar FCSB fiind la un moment dat în discuții cu acesta.

Printre echipele antrenate se numără Farul, CFR Cluj sau Oțelul Galați.

"Sunt deschis oricărei oferte serioase. Momentan sunt antrenor la Cernavodă dar am avut discuții cu mai multe cluburi de liga a doua care însă nu s-au concretizat din cauza problemelor financiare de la acele cluburi.

Din prima ligă încă nu m-a contactat nimeni, sunt câțiva antrenori care sunt căutați mereu, poate sunt mai tineri, poate au vizibilitate mai bună", a spus Grigoraș pentru Ziare.com.

Acesta spune că urmărește cu interes Liga 1 și crede că la barajul în care sunt angrenate Dinamo și FC Botoșani, acestea sunt favorite în fața divizionarelor secunde.

"Se vede experiența loc, Dinamo clar este favorită după 2-0, cred că cei din Miercurea Ciuc s-au speriat când au văzut 20.000 de fani în tribună.

FC Botoșani are meci mai greu după 1-0 dar cred că se vor impune și ei. În general, în acest gen de confruntări câștigă echipele de prima ligă. Consider că Oțelul face o treabă excelentă, eu când am fost acolo erau probleme mari cu banii, multe salarii restante", a spus Grigoraș, care a obținut rezultate notabile în carieră, cum ar fi un loc 2 cu surpriza Pandurii Tg.Jiu în 2012-2013 sau o participare în Cupa Intertoto cu Oțelul.