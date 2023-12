Replici dure pentru artistul care a spus că melodia ”Așa-i românul” e din folclorul maghiar

Artistul Grigore Leşe susţine că melodia ”Aşa-i românul”, cântată cu precădere la manifestările de 1 Decembrie, provine, de fapt, din folclorul maghiar. Totodată, Grigore Leşe afirmă că melodia ”Noi suntem români” nu e reprezentativă pentru muzica românească. ”Este un marş. Ca şi cum ar spune bulgarii - ”Noi suntem bulgari”, iar ungurii – ”Noi suntem unguri””, a spus Grigore Leşe la Prima TV.

Artistul Grigore Leşe a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă melodia ”Noi suntem români” este reprezentativă pentru muzica românească şi pentru poporul român.

”Este un marş. Ca şi cum ar spune bulgarii: ”Noi suntem bulgari”, iar ungurii - ”Noi suntem unguri”. Sau ”Aşa-i românul”. Eu, până una-alta, sunt muzician. Eu ştiu bobiţele, am făcut asta în şcoală, în academie. Dacă o melodie sare la cvintă, e folclor maghiar. Dar ei (interpreţii români – n.r.) cântă ”Aşa-i românul” ca şi cum ar fi melodie românească, dar e ungurească. Ei nu ştiu, pentru că n-au ştiinţă. Ei sunt oportunişti. Şi încă ceva. ”Mă rog fierbinte”, spune textul, ”pentru a mea ţară şi pentru tine scump poporul meu!”. Nu! ”Mă rog fierbinte pentru a mea ţară şi pent tine scump pologul meu”, adică pământ. Dar popor sună mai pompos, mai triumfal”, a spus Grigore Leşe.

„Nu vreau să comentez declarațiile atotștiutorului Grigore Leșe pentru că sunt obișnuit cu ele. Vrea să epateze și uneori reușește… că tot vorbește el despre oportunism. Declarația lui Leșe nu e decât o încercare de dezbinare a românilor de Ziua Națională și vreau să-i transmit că o să cânt această melodie în continuare împreună cu maghiarii”, a replicat Nicolae Furdui Iancu.

„Nu vreau să cânt ca Grigore Leșe așa cum nu am nevoie nici de sfaturile lui. Leșe spune că trebuie să cântăm doar hore, nu și doine. Dar îi spun că avem și jiana, și învârtita... Leșe poate să gândească cum vrea el. Nu merită să comentez nimic din ce spune. Nici măcar maramureșenii lui nu-l acceptă”, a completat Veta Biriș.

De asemenea, Turnul Sfatului a luat legătura cu preotul Doru Gheaja, cel despre care se știe că a lansat melodia „Așa-i românul” cu ajutorul poetului Adrian Păunescu.

„El poate să spună ce vrea (n.r. Grigore Leșe). Eu cântecul acesta nu l-am cules așa cum se culege folclorul, eu l-am auzit la Cluj. În anul 1954 am intrat la Seminarul Teologic și acolo am avut un coleg care era mai mare decât mine cu doi ani și care era de loc din Chirpăr, pe lângă Agnita. O cânta în pauze și mi-a plăcut melodia și mi s-a imprimat în minte și imprimată a rămas. De atunci, din ’54 eu știu melodia aceasta auzită de la acel coleg originar din Chirpăr. În acel sat, din câte știu eu, pentru că sunt născut lângă Mediaș și am fost preot lângă Sighișoara, în drum spre Agnita, cunosc acea zonă și eu știu că acolo nu au fost unguri, au fost sași. Că al meu coleg o fi auzit-o de la bătrânii din sat, că bătrânii de la altcineva, nu știu. Eu o știu din ’54”, spune preotul Doru Gheaja.