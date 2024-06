Grijile pe care oamenii de peste 80 de ani regretă că și le-au făcut când erau tineri. Mărturisirile care te vor pune pe gânduri

Între probleme financiare, probleme de relații și probleme de sănătate, există o mulțime de griji de-a lungul vieții noastre.

Potrivit Asociației Americane de Psihologie, aproximativ o treime dintre oameni declară că stresul se simte copleșitor în majoritatea zilelor. Unele dintre aceste îngrijorări sunt incredibil de valabile. Costul vieții este absurd de ridicat, problemele de sănătate pot declanșa o anxietate intensă, iar conflictele pot fi extrem de dureroase.

Cu toate acestea, există o mulțime de alte scenarii pe care le rumegăm adesea și care nu merită. Așa cum spune o vorbă, "majoritatea lucrurilor pentru care ne facem griji nu se întâmplă".

Pentru a testa cât de adevărat este acest lucru, HuffPost a vorbit cu persoane de 80, 90 și 100 de ani pentru a afla părerea lor despre lucrurile de care își făceau griji când erau mai tineri. Și, se pare că și-au pierdut timpul îngrijorându-se pentru unele dintre lucrurile care te-ar putea îngrijora pe tine acum. Iată ce au spus:

Și-ar fi dorit să nu le pese de ceea ce cred oamenii despre ei

Jackie Stricker, care are 100 de ani și trăiește la St. John's Meadows din Rochester, New York, a spus că, în adolescență, "presupun că pentru mine conta ce credeau oamenii despre mine".

Deși aceasta era o preocupare a ei în tinerețe, ceea ce credeau oamenii despre ea a devenit o preocupare mai puțin importantă pe măsură ce a îmbătrânit.

"Uneori, oamenii nu te plac și nu prea ai ce să faci în privința asta", a explicat ea pentru HuffPost. "Ei înșiși nici măcar nu știu de ce, așa că nu-mi fac griji în privința asta".

"Este doar ceva ce se află în imaginația ta"

Și-ar dori să nu se streseze atât de mult în legătură cu rezultatul situațiilor.

Întrebat despre ce crede că ar trebui să îi îngrijoreze mai puțin pe tineri, Kenny Vance, un muzician în vârstă de 80 de ani care își împarte timpul între New York și Florida, a declarat pentru HuffPost că rezultatul unor situații ar trebui să fie mai puțin îngrijorător.

"Dacă ajungi la rezultat înainte de a trece prin acest proces, este doar ceva ce se află în imaginația ta - nu are legătură cu realitatea", a spus Vance, care este solistul grupului doo-wop Kenny Vance and the Planotones.

În loc să te gândești prea mult la o situație sau să lași negativitatea să te oprească din a face ceva, pur și simplu ia inițiativa, a spus Vance.

„Îți garantez că dacă iei inițiativa, se va întâmpla ceva ce nu te-ai fi așteptat niciodată. Niciodată nu este ceea ce te aștepți,” a spus el.

Și-ar fi dorit să nu-și facă griji că se vor plictisi când se vor pensiona

Ruth Snyderman-Works, în vârstă de 87 de ani, a declarat că își făcea multe griji cu privire la tot timpul liber pe care îl va avea după ce va ieși la pensie. Snyderman-Works a deținut împreună cu soțul ei, Rick Snyderman, o galerie de artă în Philadelphia timp de peste 50 de ani.

"Am fost foarte îngrijorată de închiderea galeriei și de ce aș putea face cu mine toată ziua după ce am fost legată timp de 52 de ani", a declarat Snyderman-Works pentru HuffPost. "De atunci, parcă zilele zboară. Locuim într-un apartament pe o stradă cu atât de mulți oameni cu care putem socializa."

Cuplul a declarat că se menține ocupat și socializează, întâlnindu-se cu foști angajați, foști clienți, prieteni, artiști și oameni tineri și bătrâni, cu convingeri diferite de ale lor.

"Sunt atât de multe moduri în care poți vorbi cu oamenii încât găsești locuri în care poți avea un fel de puncte comune", a declarat Snyderman pentru HuffPost. "Iar dacă vorbești doar despre cele în care ai diferențe, este o viață destul de tristă și goală, iar noi nu am trăit niciodată o astfel de viață."

"Așadar, nu ne mai facem griji în privința timpului nostru", a adăugat Snyderman-Works. "Acea cea mai mare teamă a dispărut".

Își doresc să nu le pese atât de mult de aspectul lor

"Îmi făceam multe griji în legătură cu aparențele de care am încetat să-mi mai fac griji la 40-50 de ani", a declarat pentru HuffPost Naomi Goldrich, o femeie de 91 de ani care locuiește în California. "Eram îmbrăcată corect? Arătam bine? Eram foarte înaltă și foarte slabă și mereu îmi făceam griji că mă simțeam ca o tocilară".

Ea a adăugat că aspectul a devenit foarte important, mai ales în liceu, când fetele erau dornice să aibă un anumit tip de pulover sau un anumit tip de pantofi. "Și eu provin dintr-o familie săracă. Nu aveam bani să cumpărăm acei pantofi și acel pulover", a spus ea.

Pe măsură ce timpul a trecut, Goldrich a învățat că aspectul fizic nu era de fapt atât de important, a spus ea.

"Atâta timp cât eram curată și îngrijită, aspectul meu nu conta", a spus Goldrich. Ceea ce conta cu adevărat "era ceea ce făceam - și mi-am propus să-mi reorientez în mod activ viața. M-am dus la facultatea de drept și am început să-mi trăiesc viața departe de aparențe".

Și-ar fi dorit să nu fi exagerat cu gândul că lumea se va sfârși

"Îmi amintesc că poate când aveam 5 ani... adulții vorbeau despre faptul că lumea se va sfârși", a declarat Diane Johnson, o persoană în vârstă de 85 de ani care locuiește în Connecticut. "Îmi amintesc că m-am uitat mult timp pe fereastră așteptând să se întâmple".

Pentru Johnson, acest lucru s-a întâmplat la începutul anilor 1940, când cel de-al Doilea Război Mondial făcea ravagii, iar Statele Unite își reveneau după bombardamentul de la Pearl Harbor. Acum, oamenii ar putea fi îngrijorați de conflictele politice, de tensiunile rasiale sau de efectele schimbărilor climatice. Toate acestea sunt preocupări reale și, la fel ca atunci, mulți oameni din lumea de astăzi nu sunt în siguranță în fața acestor situații.

Dar, pentru cei care sunt în siguranță fizică față de aceste amenințări, există o diferență între îngrijorare și exagerare a catastrofelor care este atunci când cazi în capcana "ce-ar fi dacă" și mintea ta intră în modul de supraviețuire "luptă sau fugi" atunci când nu este nevoie. Acest lucru duce la stres, anxietate și multă îngrijorare cu privire la o situație de care ești în siguranță fizică.

Ar vrea ca oamenii să nu se obosească pentru a se răzbuna pe cineva

Bob Wheeler, un bătrân de 82 de ani din Connecticut, a declarat că vede mulți oameni din jurul său care își fac griji pentru un lucru care este o pierdere de timp: răzbunarea.

"Unii oameni... simt că trebuie să se răzbune. Dacă primesc un apel telefonic nesolicitat sau un e-mail sau orice altceva, trebuie să se răzbune și să încerce să se răzbune pe persoana care o face, iar asta nu funcționează niciodată", a spus Wheeler. "Ar trebui doar să ignori aceste lucruri... și vei trăi mai mult dacă faci asta". (Să simți că trebuie să te răzbuni pe cineva creează stres, iar stresul este rău pentru inima ta, sănătatea intestinală și multe altele).

Unii nu și-au făcut griji deloc - și asta le-a fost de folos.

Jerry Spoerl, un bărbat de 87 de ani care locuiește în New Jersey, a declarat că, în loc să se îngrijoreze în legătură cu o situație, s-a documentat pentru a putea face schimbările necesare și în cunoștință de cauză. De asemenea, se roagă atunci când este îngrijorat.

Îngrijorarea nu face decât să ne distragă atenția, a spus el. "Scoateți-vă furnicile din cap - concentrați-vă asupra lucrurilor reale, nu asupra a ceea ce s-ar putea întâmpla", a spus Spoerl.

Atunci când se ocupă de o îngrijorare, o face rapid. Spoerl poate cu ușurință să o dea la o parte și să își amintească faptul că ceea ce îl îngrijorează nu este adevărat sau nu este atât de important pe cât crede el.

"O parte din abordarea mea mentală, dacă am un gând rău sau ceva de genul acesta, îmi spun: "Jerry, ești un bătrânel arătos și ar trebui să ai încredere în tine", iar asta mă ajută să mă ajut pe mine însumi", a spus Spoerl.

