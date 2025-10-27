Sorin Grindeanu: "Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune de alergat"

Autor: Mihai Diac
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 20:52
Sorin Grindeanu: "Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune de alergat"
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu - FOTO: Senatul României

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 27 octombrie 2025, că el nu "concurează" cu premierul Bolojan şi că nu au niciun fel de "culoare comune" de alergat împreună.

Despre relaţia din coaliţia de guvernare, Grindeanu a precizat că "nu se aşteaptă nimeni la frăţii" şi nu se aşteaptă nimeni să facă o mare Horă a Unirii sau să aplaude cu toţii ca în Coreea de Nord, iar circul, orgoliile, cine e cel mai puternic, aceste lucruri dau satisfacţie de moment.

”Eu mă întâlnesc mâine la coaliţie, am vorbit cu dânsul şi ieri, am vorbit şi astăzi. Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune, de alergat, împreună. Niciun fel de concurenţă cu Ilie Bolojan”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 1, despre relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD a menţionat că, atâta timp cât bătăliile electorale între PSD şi PNL sau între PSD şi USR au fost cele care se ştiu, ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii”.

”Nu se aşteaptă nimeni să facem o mare Horă a Unirii sau să aplaudăm cu toţii ca în Coreea de Nord. Eu cred că oamenii aşteaptă de la noi, de la PSD să venim cu politici publice, să ne susţinem punctul de vedere, să încercăm să-l argumentăm foarte bine, să fie acceptat în coaliţie şi să mergem mai departe. Despre asta e vorba”, a subliniat Grindeanu.

Grindeanu a precizat că trebuie să se depăşească acest moment şi trebuie să se vină şi să se vorbească mai mult despre oameni şi despre politici publice.

”Circul, orgoliile, cine e cel mai puternic, aceste lucruri dau satisfacţie de moment. Dar eu nu cred că sunt potrivite, dacă vrei să faci lucruri bune pentru oameni şi să ai şi rezultate. Insist pe aceste lucruri, fiindcă din punctul nostru de vedere, al PSD-ului, nu poţi să separi oamenii de rezultate. Şi amândouă, într-un stat european modern, trebuie să meargă împreună, nu separat. Nu trebuie să vorbim doar de rezultate şi să uităm de oameni. Pentru că tu faci politici publice ca să se adreseze acelea oamenilor. Nu ca să dai bine contabiliceşte, pe hârtie. Trebuie să guvernezi cu sufletul, cu inima către oameni, şi pentru oameni”, a subliniat Grindeanu.

