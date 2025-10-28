Marcel Ciolacu, validat oficial de PSD pentru șefia Consiliului Județean Buzău: ”Astăzi cred că trebuie să mă întorc acasă”

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:32
Fostul premier Marcel Ciolacu FOTO Hepta

Partidul Social Democrat a confirmat marți, 28 octombrie, ceea ce părea deja o certitudine: Marcel Ciolacu va fi candidatul formațiunii pentru președinția Consiliului Județean Buzău, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a precizat că propunerea a fost aprobată în unanimitate în cadrul conducerii partidului.

„Am supus atenției validarea candidaturii domnului Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. A fost validată și această propunere. Îi urez succes”, a declarat Sorin Grindeanu, marți, 28 octombrie, după ședința conducerii PSD.

Liderul social-democrat a adăugat că partidul și-a stabilit strategia și pentru restul localităților unde vor fi organizate alegeri locale parțiale: „În celelalte 12 localități – un oraș la Găești, în județul Dâmbovița, și 11 comune – PSD va propune candidați. O parte dintre aceștia au fost selectați, iar în perioada imediat următoare va fi definitivată lista de propuneri și pentru celelalte localități, astfel încât, în 7 decembrie, să avem candidați puternici pentru fiecare dintre cele 14 localități sau 13 localități plus Consiliul Județean Buzău, unde vom avea alegeri. Asta este ceea ce am făcut azi din punct de vedere statutar”.

Ciolacu: „Astăzi cred că trebuie să mă întorc acasă”

Decizia vine la doar câteva zile după Conferința Județeană Extraordinară a PSD Buzău, unde Marcel Ciolacu a fost desemnat candidatul organizației locale pentru șefia Consiliului Județean.

„Astăzi am revenit acasă, în mijlocul colegilor din PSD Buzău care mi-au fost aproape în toate etapele. Acesta este locul în care am rădăcinile și care m-a învățat ce înseamnă munca, respectul și solidaritatea”, a spus Marcel Ciolacu.

Fostul premier a explicat că dorește să-și pună experiența politică și administrativă în slujba județului din care provine. „Am avut onoarea să conduc Guvernul României, dar astăzi cred că trebuie să mă întorc acasă și să pun toată experiența mea în slujba oamenilor care mi-au dat totul”, a adăugat el.

Ciolacu le-a mulțumit colegilor din filială și liderului interimar al PSD pentru susținere, afirmând că „de astăzi, pornim împreună pe un nou drum”.

Alegeri parțiale cu miză națională

Postul de președinte al Consiliului Județean Buzău a devenit vacant după numirea lui Lucian Romașcanu la Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg. În prezent, instituția este condusă interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Alegerile din 7 decembrie vor avea o miză dublă pentru PSD, care speră să își consolideze poziția în teritoriu înainte de anul electoral 2026. Guvernul a stabilit deja calendarul electoral: candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău pot fi depuse între 12 și 17 noiembrie.

