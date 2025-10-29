Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 23:24
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la atac, miercuri seară, 29 octombrie, trăgând-ul la răspundere pe premierul Bolojan pentru tăcerea în privința retragerii trupelor americane din România.
„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.
În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.
Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic", a scris liderul social-democrat pe Facebook.
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că Grindeanu avea deja informația că SUA va retrage o parte din militarii pe care îi are în România și s-a folosit de acest lucru în mod politicianist.
"Eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage din România și într-un mod – haideți să fiu mai delicat în exprimare – politicianist a folosit această informație".
"A făcut postarea de ieri cu președintele american Trump pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt – pentru că retragerea era planificată de mai mult timp – dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent, care a fost dat de această retragere, ceea ce nu mi se pare în regulă.
Adică, să stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă – ne mai atacă AUR, ne atacă partenerii de Coaliție… e foarte dificil să mergi mai departe crezând că există încredere între cei care sunt la guvernare", a mai spus Ciucu.
